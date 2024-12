Cesana Torinese – “Quasi 300 milioni di euro di investimenti pubblici e privati entro il 2030 per il rilancio di un territorio che resta uno dei comprensori turistici più importanti dell’intero Piemonte” lo comunica Mauro Meneguzzi durante la conferenza stampa dell’Unione Montana Comuni Olimpici Via lattea che si è tenuta stamani nel Comune di Cesana Torinese.

Presenti i Sindaci dei Comuni dell’Unione Montana Daniele Mazzoleni di Cesana Torinese, Gianni Poncet di Sestriere,Massimo Marchisio di Pragelato, Simona Radogna di Claviere, Federico Marocco di Sauze di Cesana e Mauro Meneguzzi di Sauze d’Oulx nonchè Presidente dell’Unione Montana,la sottosegretaria regionale Claudia Porchietto e il consigliere regionale Roberto Ravello.

Giorgio Merlo, Assessore alla Comunicazione Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea, riassume i temi toccati durante la Conferenza Stampa: “Centinaia di investimenti che coinvolgono tutti i Comuni dell’Unione che hanno come obiettivo il rafforzamento e il consolidamento della storica vocazione produttiva e turistica di questo

comprensorio. Un territorio che, ad oggi, conta circa 4 mila residenti, 12 mila posti letto alberghieri, 80.000 posti letto in seconde case, 700 attività commerciali e ben 5.500 posti di lavoro nella stagione invernale.

Dai 130 milioni di euro per la costruzione del Club Med di Sansicario – i lavori inizieranno nella prossima estate – ai 15 già stanziati per l’allargamento del Club di Pragelato; dagli oltre 27 milioni della legge ‘65 e della Regione Piemonte ai 40 milioni programmati dalla Sestriere spa per il sistema neve agli 80 milioni privati stanziati per la ristrutturazione e il rilancio delle storiche borgate di Pragelato di Laval e Joussaud dove sono previsti 300 posti letto alla costruzione del Centro Federale dello sci nordico; dal ricollocamento della seggiovia Col Saurel di Claviere grazie alla legge ‘65 al potenziamento della vocazione culturale e storica di Sauze di Cesana. Oltre ai grandi eventi nazionali ed internazionali che vedrà, ancora una volta, Sestriere protagonista. Dalla Coppa del mondo di sci al Giro d’Italia.

Insomma, una gamma di investimenti pubblici e privati che porta l’Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea a fare un salto di qualità politico nella capacità di interlocuzione con le istituzioni sovra comunali – dalla Città metropolitana di Torino alla Regione Piemonte al Governo – e ad attrarre investimenti pubblici e privati finalizzati a potenziare un territorio che presenta impianti legati agli sport invernali unici ed originali a livello nazionale ed europeo. Oltre alla necessità, emersa durante la conferenza stampa, di allargare i confini territoriali dell’Unione

Montana Via Lattea ai Comuni dell’Alta val Chisone come Usseaux e Fenestrelle e, sul versante dell’alta Val Susa, al Comune di Bardonecchia e di Oulx.

Un ruolo politico e di pianificazione e progettazione turistica e produttiva finalizzato a specializzare ulteriormente il ruolo e la stessa ‘mission’ della Via Lattea nel comparto turistico, sportivo, paesaggistico e produttivo della Regione Piemonte. Legato alla industria delle neve ma anche particolarmente attento a rilanciare un’offerta turistica ispirata ai criteri della destagionalizzazione Cioè affrontare, e governare, la riconversione del nuovo e futuro modello di sviluppo”.