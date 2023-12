Certe cose accadono… e non te le spieghi… Ma questa è una storia di Amore e Speranza. E’ la storia di Gaia, una leoncina che non molla e combatte…

12 dicembre 2023 – La storia di Gaia è un libro scritto da Maria Teresa Nuzzi, la nonna di Gaia, e interamente illustrato da Francesca Baudo. L’intento quello di sensibilizzare circa l’esistenza di una malattia cronica così rara come la PIPO (Pseudo-ostruzione Intestinale Pediatrica) e raccogliere fondi per finanziare la ricerca scientifica per una terapia genica, che potrebbe garantire un futuro migliore ai bambini che ne sono affetti.

La PIPO è una patologia rara ed invalidante, caratterizzata da un grave disordine della motilità intestinale con alterazione della capacità propulsiva dell’intestino, ossia dei movimenti dei muscoli dell’intestino (peristalsi). Ne deriva l’incapacità parziale o totale ad alimentarsi per bocca. L’associazione di volontariato di riferimento che si occupa di sostenere i piccoli pazienti e le loro famiglie nonché di raccogliere i fondi per la ricerca scientifica è Uniti per la PIPO (https://www.unitiperlapipo.it/), dove si possono trovare ulteriori informazioni a riguardo.

La Storia di Gaia è un racconto magico e fantasioso di una piccola curiosa, coraggiosa e caparbia, che ama la vita in modo da far dimenticare i suoi grandi problemi. Le avventure di Gaia, Rosino e Otto e di come trasformano un evento tragico in pura bellezza e amore sono corredate da una prefazione profonda e commovente di Emanuela Matta, la mamma di Gaia, e dai meravigliosi disegni di Francesca Baudo, il cui lavoro è stato assolutamente a scopo benefico, e dalla traduzione integrale in lingua inglese.

Il ricavato della vendita del libro (a parte una quota destinata ad Amazon) sarà devoluto all’Associazione Uniti per la Pipo

Il libro è stato presentato al convegno su “L’Insufficienza Intestinale Cronica in Età Pediatrica” tenutosi lo scorso 4 dicembre 2023 all’Università degli Studi di Brescia.

Per informazioni Elena Matta – elenamatta9@gmail.com | 366 7116692