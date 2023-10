A Condove, nel cuore della città metropolitana di Torino, si erge un monumento che racconta storie di generosità e solidarietà: il monumento ai Donatori di sangue della Fidas. Questo imponente simbolo è stato il palcoscenico principale dell’ultima puntata delle “Storie Metropolitane”, una serie di affascinanti reportage televisivi condivisi sul canale YouTube dell’Ente.

La protagonista indiscussa di questa emozionante puntata è stata una creativa iniziativa che ha portato un tocco di gioia e divertimento a questa piazza speciale. Nel cuore di Condove, ai piedi del monumento ai Donatori di sangue, la gigantesca scacchiera per il gioco della dama, non è solo un’opportunità per i residenti di Condove, ma è diventata rapidamente un luogo di aggregazione per tutti.

La dama gigante era già stata presentata ed inaugurata dalla sezione di Caprie-Condove della Fidas, durante la recente fiera della Toma. L’associazione ha voluto posizionare questa iniziativa proprio accanto al monumento ai Donatori di sangue per un motivo importante. Questa scelta simbolica è un costante promemoria per la comunità: donare il sangue è un atto concreto e straordinario di solidarietà e altruismo.