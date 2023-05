Alcune persone sono particolarmente mattiniere e amano fare attività fisica presto. Altre invece fanno fatica ad alzarsi dal letto e preferiscono allenarsi più tardi, nel corso della giornata. Quali dei due approcci è il più conveniente?

Iniziamo subito con il condividere insieme ai nostri lettori che fare esercizio prima di colazione ha numerosi benefici, sia fisici che mentali: quando ci si allena a stomaco vuoto, per esempio, il corpo brucia il grasso immagazzinato come combustibile invece del glucosio proveniente dal cibo assunto, conducendo – a parità di altre condizioni – a un regime di perdita di peso più efficace.

Inoltre, fare esercizio al mattino può aiutare a stimolare il metabolismo per il resto della giornata: il corpo continuerà a bruciare calorie a un ritmo più elevato anche quando è a riposo. Ancora, l’esercizio fisico mattutino è ottimo per ridurre i livelli di stress e migliorare l’umore generale: rilascia infatti endorfine che possono contribuire ad alleviare i sintomi di ansia e depressione.

È la mattina il miglior momento per fare attività fisica?

Ma allora è possibile affermare che è la mattina il momento migliore per fare esercizio?

In realtà no, perché non esiste un approccio univoco per tutti: tutto dipende dagli orari e dalle preferenze personali. Tuttavia, ci sono alcune linee guida generali che possono aiutare a determinare il momento migliore per allenarsi:

molte persone trovano che allenarsi al mattino aiuti a dare un tono positivo alla giornata e dia una carica di energia. Inoltre, allenarsi prima di colazione può contribuire ad aumentare la combustione dei grassi durante l’allenamento, poiché le scorte di glicogeno sono esaurite dopo il digiuno notturno. D’altra parte, alcuni preferiscono allenarsi più tardi nel corso della giornata, quando hanno più energia, o dopo il lavoro, per scaricare lo stress della giornata;

bisogna anche considerare se ci si sta allenando per un evento o un obiettivo specifico. In tal caso, potrebbe essere utile allenarsi alla stessa ora del giorno in cui si svolgerà l’evento.

In definitiva, è fondamentale trovare un momento della giornata che vada bene per sé stessi, indipendentemente dal fatto che sia mattina o sera: la costanza è infatti essenziale per costruire abitudini sane e raggiungere obiettivi di fitness a lungo termine.

Dunque, piuttosto che costruire rigidi calendari su specifiche fasce orarie, è certamente utile predisporre dei piani di sviluppo sostenibili, che possano accompagnarti con i loro vantaggi nel lungo termine. Buon allenamento!