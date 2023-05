Come superare l’ansia di parlare in pubblico

Molte persone entrano in ansia al solo pensiero di parlare in pubblico, mentre altre si dimostrano a loro agio nel confrontarsi con platee anche particolarmente ampie. Se rientrate nella prima categoria, non preoccupatevi: non siete certo i soli!

L’ansia da public speaking è infatti un problema comune che colpisce milioni di persone in tutto il mondo e la buona notizia è che, con un po’ di pratica, è possibile superarla con grande efficacia!

I migliori consigli per superare l’ansia di parlare in pubblico

Superare l’ansia da public speaking non è un compito facile, ma è sicuramente possibile con un po’ di lavoro su se stessi.

Il primo consiglio che vogliamo condividere è la necessità di prepararsi ed esercitarsi: più si è preparati, meno ci si sentirà ansiosi. Esercitatevi più volte con il vostro discorso o la vostra presentazione finché non vi sentite a vostro agio con il materiale: in questo modo supererete la parte di ansia che è determinata dalla paura di non sapere che cosa dire su un determinato argomento. Se riuscite a padroneggiarlo, sarete già a buon punto!

Quindi, aiutatevi con la visualizzazione positiva: immaginate di tenere un discorso o una presentazione che va particolarmente bene, perché questo aiuterà la vostra mente a creare la giusta fiducia e a ridurre l’ansia.

Concentratevi dunque sulla respirazione: gli esercizi di respirazione profonda possono aiutare a calmare i nervi e a regolare la frequenza cardiaca prima di un discorso o di una presentazione. Quindi, usate un discorso positivo su di voi: sostituite i pensieri negativi con affermazioni positive come “sono sicuro di me” o “sono ben preparato”!

Ancora, un buon modo per poter superare la paura di parlare in pubblico è quello di coinvolgerlo ed evitare di pensare alla platea come a un plotone di nemici: invece di concentrarvi solo su voi stessi, coinvolgete il pubblico ponendo domande o utilizzando tecniche interattive durante il vostro discorso.

Se poi doveste rendervi conto che tutto questo non basta, non preoccupatevi: cercate il sostegno degli altri, perché parlare delle proprie paure e trovare il supporto attivo di amici, familiari o colleghi può essere utile per vivere questa esperienza di orazione pubblica in maniera più serena e più efficace.

Ad ogni modo, non mettetevi fretta: per superare l’ansia da public speaking ci vogliono tempo e pratica. Pertanto, non arrendetevi se incontrate delle difficoltà lungo il cammino!