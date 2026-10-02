Un fiocco rosa per la prevenzione: Cherasco aderisce all’Ottobre Rosa

Anche quest’anno il Comune di Cherasco aderisce all’Ottobre Rosa, il mese dedicato alla sensibilizzazione sulla prevenzione e sulla diagnosi precoce del tumore al seno.

L’esposizione del fiocco rosa vuole rappresentare un segno concreto di attenzione verso un tema che riguarda tante donne e le loro famiglie, richiamando l’importanza della prevenzione, dei controlli periodici e della diagnosi precoce.

Attraverso questo gesto simbolico, l’Amministrazione comunale intende contribuire a diffondere una maggiore consapevolezza sull’importanza di prendersi cura della propria salute e di aderire ai programmi di screening e alle iniziative di prevenzione promosse sul territorio.

Il fiocco rosa è inoltre un messaggio di vicinanza e solidarietà rivolto a tutte le donne che stanno affrontando o hanno affrontato il percorso della malattia, alle loro famiglie e a quanti quotidianamente sono impegnati nell’assistenza e nella ricerca.

«La prevenzione e la sensibilizzazione sono strumenti fondamentali per tutelare la salute. – dice l’assessore Agnese Dogliani – Con l’esposizione del fiocco rosa vogliamo dare un piccolo ma significativo contributo alla diffusione di una cultura della prevenzione e ricordare quanto sia importante non rimandare i controlli e prestare attenzione alla propria salute. Invitiamo pertanto la cittadinanza a cogliere il mese di ottobre come occasione per informarsi, aderire alle iniziative di prevenzione e mantenere alta l’attenzione sulla salute e sul benessere».