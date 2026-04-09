Lions Day, a Pianezza torna il Campus Medico

Domenica 12 aprile per tutta la giornata verrà allestito nei giardini del Comune un Campus medico con la possibilità di effettuare screening sanitari gratuiti per i cittadini di Pianezza. Il Distretto dei Lions porterà a Pianezza 23 stand, unità mobili e pagode per fornire i seguenti servizi: elettrocardiogramma, screening osteoporosi, visite oculistiche, prevenzione diabete, ecocolordoppler della carotide, consulenza nefrologica e informazioni in ambito neurologico, Blsd, visite di prevenzione di malattie connesse al diabete, valutazione cognitiva, test di screening per le funzioni cognitive e per l’ictus, screening glicemia, misurazione saturazione e della pressione, prevenzione rischi legati all’udito. Ci saranno anche servizi di informazioni in ambito veterinario per gli amici animali.

Piero Romualdo Vergante, Presidente del Comitato Distrettuale Lions Day

Ricorda gli ottimi risultati conseguiti con il Campus Medico allestito a Pianezza in Piazza Papa Giovanni ad aprile del 2025

«L’anno scorso il Lions Day ha ottenuto un grande successo, superiore alle nostre aspettative. Il Campus Medico Distrettuale 2025, organizzato con l’indispensabile collaborazione dell’Amministrazione Comunale, ha registrato un record di 1835 visite e screening medici gratuiti per la popolazione, superando il risultato di 1552 visite e screening ottenuto nel 2024 a Torino, che era stato il nostro migliore risultato».

Il Sindaco di Pianezza Antonio Castello

«La realizzazione del Campus Medico è la dimostrazione di quanto sia fondamentale il lavoro di squadra per offrire servizi concreti e utili ai nostri cittadini. Ringrazio i Lions per l’organizzazione di questa importante iniziativa, oltre a tutti i medici, gli infermieri, i volontari, le assocuazioni che hanno dato il loro contributo fondamentale».

Giovanna Sereni, Governatore del Distretto Lions 108Ia1

«Durante il Lions Day abbiamo scelto di intercettare i temi più sentiti dalle persone e di lavorare soprattutto sull’attività di prevenzione e quindi sull’area della salute. Realizziamo quindi pienamente la nostra Mission di dare modo ai volontari di servire le loro comunità e rispondere ai bisogni umanitari».

Per il Lions Day sono previste anche altre iniziative interessanti per i cittadini. Alle ore 11.30 e alle ore 16 ci saranno le dimostrazioni ed esibizioni cinofile realizzate dal gruppo cinofili della Polizia, dall’associazione Alpini di Caselle sezione cinofila e dal gruppo cinofili dei Finanzieri d’Italia. Per tutta la giornata saranno presenti gli stand della Protezione Civile, delle associazioni sportive e di volontariato e delle associazioni cinofile.

L’Assessore alle Politiche Sociali e Disabilità Lucianella Presta

«Un momento educativo importante quest’anno è stato pensato per i bambini. Per tutta la giornata i volontari e gli educatori proporranno ai bambini della Primaria un gioco inclusivo per imparare a mettersi nei panni delle persone con disabilità. Si basa sul concetto di “integrazione al contrario” per cui i bambini hanno l’opportunità di entrare nel mondo di chi vive con abilità diverse, superando le barriere fisiche e sensoriali».

Inoltre nel pomeriggio alle ore 15 presso la sala del Consiglio Comunale si terrà una conferenza con case study e best practice sui temi dello sport e disabilità, inclusione e psicologia dello sport e su come realizzare il recupero sociale e l’integrazione culturale tramite l’attività sportiva.