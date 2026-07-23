A Borgomanero una Chirurgia Generale moderna al servizio della persona

«Desidero esprimere la mia più sincera e profonda gratitudine a tutto il personale del Reparto di Chirurgia e, in modo particolare, ai medici chirurghi che mi hanno operato d’urgenza alla vigilia di Natale. Dopo esser andato al Pronto Soccorso, ho affrontato un intervento di colecistectomia laparoscopica il 24 dicembre: in un momento così delicato, che per molti coincide con una ricorrenza familiare particolarmente sentita, ho avuto la fortuna di incontrare professionisti che, con grande dedizione e senso del dovere, mi hanno accolto e assistito con competenza e umanità».

Sono queste le parole di riconoscenza di Giovanni (nome di fantasia), che ha voluto condividere la sua esperienza dopo un intervento chirurgico d’urgenza, testimoniando come la qualità delle cure e anche la capacità del personale di accogliere, ascoltare e accompagnare il paziente nei momenti più delicati.

E ha proseguito: «Durante tutto il percorso di cura – dall’accoglienza iniziale, all’intervento chirurgico, fino all’assistenza post-operatoria – mi sono sempre sentito seguito, ascoltato e rassicurato. Ogni componente del reparto ha dimostrato disponibilità, professionalità e una straordinaria attenzione nei confronti della persona, facendomi percepire non solo come un paziente, ma come qualcuno da accompagnare con rispetto e sensibilità in ogni fase del percorso. È raro incontrare un’equipe di professionisti competente e al tempo stesso così attenta alle persone».

L’esperienza clinica, l’innovazione tecnologica e la centralità del paziente sono i fondamenti dell’attività quotidiana della Chirurgia Generale dell’Ospedale Santissima Trinità di Borgomanero, struttura dell’Asl Novara che rappresenta un punto di riferimento per il territorio novarese e per un bacino di utenza che si estende anche oltre i confini provinciali.

L’integrazione tra competenze professionali e tecnologie avanzate consente al reparto di affrontare con efficacia la diagnosi e il trattamento di un’ampia gamma di patologie chirurgiche, sia in elezione sia in urgenza. L’attività comprende la chirurgia dell’apparato digerente, delle patologie esofago-gastriche e colo-rettali, sia oncologiche sia funzionali, il trattamento della calcolosi colecisto-coledocica, delle patologie pancreatiche e dei difetti della parete.

L’adeguamento tecnologico realizzato dall’Ospedale di Borgomanero ha inoltre favorito un sempre maggiore ricorso alla chirurgia laparoscopica. Questa tecnica mini-invasiva permette di eseguire interventi complessi attraverso piccole incisioni, con importanti benefici per il paziente: minore dolore post-operatorio, riduzione dei tempi di degenza e un recupero più rapido delle normali attività quotidiane, sociali e lavorative.

La crescita dell’attività testimonia il progressivo sviluppo della Chirurgia Generale di Borgomanero. Gli interventi laparoscopici sono infatti passati dai 209 del 2019 ai 286 del 2025 (+37%), con un incremento particolarmente significativo della chirurgia laparoscopica avanzata, più che raddoppiata nello stesso periodo (da 28 a 60 interventi). In aumento anche la chirurgia colo-rettale (da 25 a 44 interventi) e quella gastrica e della parete addominale (da 5 a 14), a conferma di un ampliamento delle competenze e della capacità di affrontare procedure sempre più complesse.

Alla base dei risultati ottenuti vi è un modello organizzativo fondato sulla multidisciplinarietà. La stretta collaborazione tra chirurghi, gastroenterologi, oncologi, radiologi, patologi, anestesisti e nutrizionisti consente infatti di definire percorsi diagnostico-terapeutici personalizzati, in linea con le più recenti evidenze scientifiche e con le linee guida nazionali e internazionali.

Il paziente viene seguito lungo tutto il percorso di cura: dalla prima valutazione specialistica alla preparazione preoperatoria, dall’intervento chirurgico all’assistenza post-operatoria e al follow-up per ridurre al minimo i tempi tra diagnosi e trattamento, un aspetto particolarmente rilevante nella gestione delle patologie oncologiche.

Accanto all’attività assistenziale, i professionisti della Chirurgia Generale sono impegnati nell’aggiornamento scientifico e professionale e nell’attività di ricerca clinica, con particolare attenzione allo sviluppo e all’applicazione delle tecniche di chirurgia mini-invasiva, nell’obiettivo di offrire ai pazienti cure sempre più efficaci, sicure e innovative.

La crescita del reparto è resa possibile dal lavoro dell’equipe della Chirurgia Generale diretta da. Carlo Socci, che comprende le competenze dedicate alla chirurgia mini-invasiva dell’apparato digerente, alla senologia e day surgery, alla chirurgia tiroidea e delle ghiandole endocrine, operando in stretta integrazione con tutte le professionalità coinvolte nel percorso del paziente.

«La chirurgia moderna è il risultato dell’incontro tra competenze professionali, innovazione tecnologica e lavoro di squadra. L’impiego della chirurgia laparoscopica e delle tecniche mini-invasive ci consente oggi di offrire interventi sempre più precisi e sicuri, con un concreto miglioramento della qualità di vita dei pazienti», afferma Carlo Socci, Direttore della Chirurgia generale e Dipartimento Chirurgico Asl Novara.

Angelo Penna, Direttore Generale dell’Asl Novara: «L’utilizzo di tecnologie avanzate e l’elevata preparazione dei professionisti vengono affrontati anche interventi complessi con minore invasività, tempi di recupero più rapidi e un migliore ritorno alla vita quotidiana del paziente. Ringrazio tutti i professionisti coinvolti per il loro impegno quotidiano. Oltre al ruolo dei medici, va sottolineato quello degli infermieri e di tutti gli altri operatori sanitari, sempre vicini al paziente prima, durante e dopo un intervento chirurgico. Il valore del lavoro di squadra consente di mettere a frutto i progressi della chirurgia contemporanea in un beneficio concreto per i pazienti e contribuendo a una sanità sempre più qualificata, efficiente e attenta ai bisogni delle persone».

«Le parole di Giovanni raccontano con semplicità ciò che rende davvero forte la nostra sanità pubblica: professionisti che mettono insieme competenza, innovazione e attenzione alla persona. La crescita della Chirurgia Generale di Borgomanero, testimoniata anche dall’aumento degli interventi e dallo sviluppo delle tecniche mini-invasive, dimostra come gli investimenti in tecnologie e professionalità si traducano in cure sempre più efficaci e percorsi sempre più sicuri per i pazienti. Dietro ogni intervento riuscito ci sono un’equipe che lavora in sinergia e persone che, ogni giorno, scelgono di prendersi cura degli altri con competenza e umanità. È questo il volto migliore della sanità piemontese», sottolinea Federico Riboldi, assessore alla Sanità della Regione Piemonte.