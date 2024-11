La Pro loco di Rivarolo Canavese, nel mese di dicembre, in preparazione ai festeggiamenti del Santo Natale proporrà una serie di iniziative rivolte in particolare ai bambini e alle famiglie.

Il magico mondo di Babbo Natale

Come da tradizione, il primo appuntamento sarà domenica 08 dicembre 2024 con l’apertura del “Magico Mondo di Babbo Natale” in Piazza Litisetto dalle ore 15 alle ore 18.

Nella piazza si respirerà aria di Natale con l’allestimento della “Casetta di Babbo Natale”, in cui i bambini avranno la possibilità di incontrarlo e di consegnarli la letterina, e il laboratorio creativo degli elfi per poter realizzare dei lavoretti natalizi e decorazioni per l’albero di Natale. Non mancherà la storica slitta con le renne per una foto ricordo, realizzata in legno e finemente dipinta circa trent’anni fa dai volontari della Pro loco, che per tanti anni ha rallegrato tantissimi bambini e non solo trasportandoli per le vie del centro cittadino.

Sempre in Piazza Litisetto, verrà allestito l’albero di Natale con le decorazioni realizzate dai bambini della Scuola Primaria Gibellini Vallauri e dai ragazzi della Fondazione Comunità La Torre am Anffas Onlus di Rivarolo Canavese.

Si potrà inoltre degustare vin brulè, tè di Natale, e dolcetti natalizi.

Il villaggio “Il Magico Mondo di Babbo Natale” sarà aperto anche domenica 15 e domenica 22 dicembre con lo stesso orario.

“Accendiamo il presepe”

La Pro loco di Rivarolo ripropone il concorso “Accendiamo il Presepe” dopo la positiva esperienza delle scorse edizioni.

Il concorso intende premiare il presepe più bello realizzato, esclusivamente, dai bambini fino ai dieci anni residenti nel Comune di Rivarolo Canavese, frazioni comprese. La partecipazione è aperta anche ai bambini che hanno preso parte alle edizioni precedenti.

Per partecipare è sufficiente inviare una foto del presepe realizzato alla mail prolocorivarolo@yahoo.it indicando il nome del bambino, un indirizzo e un contatto telefonico ENTRO MERCOLEDÌ 11 DICEMBRE 2024.

Giovedì 12 dicembre le foto saranno pubblicate sulla pagina Facebook della Pro loco di Rivarolo Canavese e sarà possibile votare il presepe preferito mettendo “mi piace” fino a giovedì 18 dicembre 2024 alle ore 22.00.

Le cinque foto del presepe che riceveranno più “mi piace” accederanno alla finale e saranno giudicate da una commissione che si recherà a visionare di persona i presepi sabato 21 dicembre previo appuntamento telefonico.

La Commissione è composta dal Sindaco del Consiglio Comunale dei ragazzi, dall’Assessore alla Cultura e dal Presidente della Pro loco di Rivarolo Canavese.

Ogni membro valuterà le opere, assegnando un punteggio da 1 a 10 per ognuno dei seguenti parametri:

– Tecniche espositive (Effetto scenografico, illuminazione, proporzioni)

– Originalità

– Sostenibilità (Uso dei materiali)

Il Presepe vincitore sarà quello che riceverà il punteggio più alto in base alle votazioni della Commissione giudicatrice.

La proclamazione avverrà domenica 22 dicembre alle ore 16 in Piazza Litisetto.

Tutti i partecipantisono invitati in piazza per ritirare l’attestato di partecipazione e per uno scambio di auguri.

Il regolamento completo del concorso è pubblicato sul sito www.prolocorivarolocanavese.it. Partecipate numerosi!