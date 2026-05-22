NID Platform 2026, il Piemonte si presenta a Roma

Sarà presentata mercoledì 27 maggio alle ore 12:00, nella Sala Spadolini del Ministero della Cultura a Roma, la X edizione della NID Platform – Nuova Piattaforma della Danza Italiana, il più importante appuntamento nazionale dedicato alla promozione della danza contemporanea italiana, che quest’anno avrà il Piemonte come territorio protagonista.

Per la prima volta nella storia della manifestazione sarà un’intera Regione a ospitare la NID Platform: una scelta che riconosce al Piemonte la capacità di presentarsi come un vero ecosistema culturale diffuso, integrato e riconoscibile a livello nazionale e internazionale.

La conferenza stampa sarà trasmessa anche in collegamento streaming sul canale Youtube del Ministero della cultura permettendo così a operatori culturali, compagnie, istituzioni e giornalisti di seguire la presentazione da tutta Italia.

Ad aprire l’incontro sarà Giampiero Cannella, Sottosegretario di Stato al Ministero della cultura, per la Regione Piemonte interverrà Marina Chiarelli, assessore alla Cultura, Pari opportunità e Politiche giovanili, Mvula Alessandro Sungani, Consigliere del Ministro per la Danza ed i Corpi di Ballo, Francesco Giambrone presidente Agis, Marco Parri presidente Federvivo, Patrizia Coletta presidente Adep e Matteo Negrin direttore Fondazione Piemonte dal Vivo.

La NID Platform 2026 si svolgerà dal 1° al 4 settembre tra Torino, Collegno, Moncalieri e Venaria Reale, coinvolgendo alcuni dei principali luoghi culturali del territorio in una piattaforma diffusa dedicata alla creatività contemporanea, alla produzione artistica e all’internazionalizzazione dello spettacolo dal vivo.

Marina Chiarelli, assessore alla Cultura, Pari opportunità e Politiche giovanili della Regione Piemonte

«Il fatto che per la prima volta la NID Platform abbia scelto una Regione rappresenta un riconoscimento importante per il Piemonte e per il lavoro costruito in questi anni sul sistema culturale regionale. La presenza della NID in Piemonte non rappresenta soltanto l’arrivo di una manifestazione importante sul nostro territorio. È il riconoscimento di un sistema culturale che ha investito con continuità sulla danza come linguaggio artistico, come ambito di ricerca e come componente strategica delle politiche per lo spettacolo dal vivo. La NID Platform 2026 sarà anche un’occasione per raccontare il Piemonte attraverso una geografia culturale ampia, che coinvolge Torino, Collegno, Moncalieri e Venaria Reale. Teatri, centri di residenza, spazi industriali riconvertiti e patrimonio storico-architettonico concorreranno a costruire una piattaforma diffusa, restituendo l’immagine di un territorio in cui la cultura non è concentrata in un unico luogo, ma vive attraverso una pluralità di spazi, funzioni e comunità».

Matteo Negrin, direttore Fondazione Piemonte dal Vivo

«Per Fondazione Piemonte dal Vivo assumere il coordinamento della X edizione della NID Platform significa trasformare una candidatura istituzionale e un progetto nazionale in una piattaforma concreta: fatta di luoghi, artisti, operatori, relazioni professionali, strumenti di accoglienza, comunicazione e attraversamento del territorio. È una responsabilità importante, che la Fondazione esercita in qualità di soggetto capofila e attuatore designato da ADEP, in raccordo con il Ministero della cultura, la Regione Piemonte e l’insieme dei partner coinvolti».

L’edizione 2026 della NID Platform è sostenuta dal Ministero della Cultura e dalla Regione Piemonte ed è coordinata dalla Fondazione Piemonte dal Vivo, soggetto capofila e attuatore designato da ADEP, con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo.