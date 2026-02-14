A San Valentino il protagonista è il cuore
Le iniziative delle Aziende Sanitarie piemontesi
Il 14 febbraio, giorno simbolicamente legato al cuore, è anche la Giornata Mondiale delle Cardiopatie Congenite, un’occasione importante per richiamare l’attenzione su patologie che rappresentano ancora oggi una delle principali sfide della medicina neonatale e pediatrica.
Giornata Mondiale delle Cardiopatie Congenite
Secondo i dati diffusi dalla Società Italiana di Neonatologia (SIN) e dalla Società Italiana di Cardiologia Pediatrica e delle Cardiopatie Congenite (SICP), le cardiopatie congenite sono le malformazioni congenite più frequenti, con un’incidenza globale stimata tra 8 e 10 casi ogni 1.000 nati vivi.
Di questi, circa 1,7 casi su 1.000 sono forme complesse, a rischio di scompenso acuto già alla nascita. Nonostante i continui progressi dell’assistenza sanitaria, le cardiopatie congenite restano la principale causa di mortalità in età neonatale, nei primi 28 giorni di vita.
Un ulteriore elemento di complessità riguarda la gravidanza: i feti affetti da cardiopatia congenita presentano un rischio doppio di nascita pretermine rispetto alla popolazione generale dei nati sani. Per questo motivo, come sottolineano SIN e SICP, l’unica strategia realmente efficace per la tutela di questi neonati estremamente fragili è rappresentata da un approccio multidisciplinare integrato e pianificato, che coinvolga fin dalla diagnosi prenatale ginecologi, neonatologi, cardiologi pediatrici e cardiochirurghi pediatrici.
La diagnosi prenatale di cardiopatia congenita riveste infatti un ruolo centrale: consente di impostare una gestione personalizzata della gravidanza, di pianificare il timing e la modalità del parto.
Cardiologie Aperte 2026
Accanto all’attenzione sulle cardiopatie congenite, il cuore è al centro anche della settimana dedicata alla prevenzione cardiovascolare, grazie alla campagna nazionale “Cardiologie Aperte”, promossa dal 9 al 15 febbraio dalla Fondazione per il Tuo Cuore – ANMCO (Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri).
L’iniziativa prevede momenti di informazione, consulenze e attività di sensibilizzazione dedicate alla salute del cuore, con l’obiettivo di diffondere una maggiore consapevolezza sui fattori di rischio cardiovascolare e sull’importanza della diagnosi precoce.
La doppia ricorrenza rappresenta quindi un’occasione per ribadire un messaggio chiaro: prendersi cura del cuore significa investire sulla prevenzione fin dalle prime fasi della vita, dalla gravidanza all’età adulta, attraverso percorsi organizzati, competenze specialistiche e una forte integrazione tra assistenza e prevenzione.
Le iniziative in Piemonte
Molte Aziende Sanitarie piemontesi in questi giorni stanno proponendo numerose iniziative dedicate al cuore. Ecco alcuni eventi svolti nei giorni passati e in programma:
AO Ordine Mauriziano di Torino
- da lunedì 9 a venerdì 13 febbraio Cardiologie Aperte: i medici cardiologi hanno risposto al numero verde 800 052233
AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano
- da lunedì 9 a giovedì 12 febbraio Cardiologie Aperte: i medici cardiologi hanno risposto al numero verde 800 052233
AOU SS Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria
- venerdì 13 febbraio “Cuori in crescita – Cardiopatie e sport: nuove prospettive per il giovane paziente”, convegno organizzato con il patrocinio di AOU AL, UPO, UNITO e Società Italiana di Cardiologia Pediatrica e della Cardiopatie Congenite
ASL AL
- mercoledì 11 e giovedì 12 febbraio Cardiologie Aperte: i medici cardiologi di Casale Monferrato hanno risposto al numero verde 800 052233
- sabato 14 febbraio all’Ospedale Santo Spirito di Casale Monferrato – Ambulatorio di Cardiologia (Piano terra), dalle ore 11,00 alle ore 12,00 incontro informativo aperto alla cittadinanza con il direttore Federico Nardi sui temi della prevenzione cardiovascolare
ASL BI
- avviato il nuovo ambulatorio di Cardiologia pediatrica all’Ospedale di Biella: attivo tutti i martedì con accesso su prenotazione con prescrizione medica rilasciata dal Pediatra di Libera Scelta o dal Medico di Medicina Generale e prenotazione tramite CUP regionale
- mercoledì 11 febbraio Cardiologie Aperte: i medici cardiologi hanno risposto al numero verde 800 052233
ASL Città di Torino
- mercoledì 11 febbraio “CTRL + S La salute è una scelta – Batti il tempo: proteggi il tuo cuore”, convegno organizzato da PRE.ZIO.SA Ets con il patrocinio di ASL Città di Torino, UNITO e il contributo di Fondazione Compagnia di San Paolo
- da lunedì 9 a venerdì 13 febbraio Cardiologie Aperte: i medici delle Cardiologie dell’Asl hanno risposto al numero verde 800 052233
ASL CN1
- sabato 14 febbraio la Cardiologia dell’ospedale di Mondovì, in collaborazione con l’associazione Amici del Cuore di Fossano-Mondovì, apre gli ambulatori alla cittadinanza: dalle ore 8,30 alle 13,00, sarà possibile effettuare gratuitamente ECG, la misurazione dei parametri e accedere ad un rapido consulto cardiologico
ASL TO4
- giovedì 12 febbraio la Cardiologia di Ivrea, con la collaborazione dell’Ostetricia e Ginecologia, ha partecipato al talk radiofonico di Radio Spazio Ivrea “Cardiopatia e Gravidanza”
- sabato 14 febbraio Ospedale di Chivasso – Sala convegni, dalle ore 9,00 “Mi prendo cura di te – Da familiare a caregiver del paziente cardiologico”, convegno promosso da ASL TO4 (Cardiologia di Chivasso) e Fondazione per il Tuo cuore – HCF di ANMCO