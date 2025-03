I laboratori scientifici di tutto il mondo si preparano a ospitare la competizione internazionale Global Physics Photowalk 2025: una passeggiata fotografica per scoprire e immortalare i luoghi della fisica delle particelle. L’INFN partecipa all’iniziativa aprendo a fotografe e fotografi amatoriali e professionisti le porte di tre dei suoi laboratori: i Laboratori Nazionali di Frascati, del Gran Sasso e di Legnaro. Mentre numerose istituzioni di ricerca negli Stati Uniti, in Svizzera, in Giappone, in Francia e in Canada si apprestano a fare lo stesso.

La competizione è promossa da Interactions

Il più esteso network mondiale dedicato alla comunicazione della fisica delle particelle, e sarà articolata in due momenti: un concorso nazionale e uno globale. L’edizione nazionale individuerà dieci foto vincitrici, che andranno a comporre una photogallery sul sito di Le Scienze, e la prima classificata sarà pubblicata sul sito e sui canali social dell’INFN. L’edizione internazionale vedrà la partecipazione di sole tre fotografie per laboratorio. A settembre verrà annunciata la rosa delle foto più apprezzate e il pubblico online sarà chiamato a esprimere il proprio voto. Le foto vincitrici saranno poi pubblicate sul CERN Courier e sulla rivista internazionale Symmetry.

“Il Photowalk è un’occasione preziosissima per accompagnare il pubblico dietro le quinte dei nostri esperimenti, e svelarne la complessità e la meraviglia”, commenta Antonio Zoccoli, presidente dell’INFN. “Siamo entusiasti di partecipare ancora una volta al Photowalk, e di scoprire come l’obiettivo di fotografi e fotografe saprà restituirci la scienza da una prospettiva inedita persino per noi”.

“La fisica è meravigliosa. Il Global Physics Photowalk celebra questa bellezza e l’ingegnosità di alcuni degli strumenti di ricerca più grandi e avanzati mai costruiti”, ha dichiarato Arnaud Marsollier, responsabile della comunicazione e delle attività educative e di outreach del CERN. “Al CERN continuiamo a superare i limiti della tecnologia: inventiamo il futuro per studiare il passato, fino al Big Bang. Aprendo le nostre porte ai fotografi internazionali, vorremmo invitarli a esplorare il futuro con noi”.

Global Physics Photowalk 2025: le date e i dettagli di registrazione per ogni Laboratorio dell’INFN

I posti disponibili per ciascun appuntamento del Photowalk sono limitati e per partecipare occorre registrarsi in anticipo.

Laboratori Nazionali di Frascati

Visita: 29 maggio 2025 – da confermare

Info: comedu@lists.lnf.infn.it

Laboratori Nazionali del Gran Sasso

Visita: 7 aprile 2025

Iscrizione: https://l.infn.it/photowalk- 2025

Info: photowalk@lngs.infn.it

Laboratori Nazionali di Legnaro

Visita: 9 aprile 2025

Info: stage@lnl.infn.it

Altri laboratori nel mondo

Info: https://www.interactions.org/ press-release/global-physics- photowalk-2025

La competizione potrà essere seguita anche sui social, attraverso l’hashtag #PhysPics25.