La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 contro San Giovanni In Marignano per ripartire

Lasciarsi immediatamente alle spalle la brutta prestazione nel derby con Monviso e riprendere le fila di una stagione fin qui straordinaria in cui il meglio può ancora venire. Questi gli imperativi in casa Reale Mutua Fenera Chieri ’76 in vista del penultimo impegno della regular season della Serie A1 Tigotà che domenica 15 febbraio (ore 17) porterà al PalaFenera l’Omag-Mt San Giovanni In Marignano.

Entrambe le squadre arrivano a questo appuntamento dopo una sconfitta esterna per 3-1 nel turno infrasettimanale dell’11 febbraio. Le romagnole hanno interrotto a Milano un filotto di quattro vittorie consecutive che le ha fatte risalire al decimo posto in classifica, quasi salve e ancora in corsa per un posto nei play-off.

I tre punti in palio fanno però gola anche alle biancoblù che nelle ultime due giornate cercheranno di ottenere il massimo per arrivare nella miglior condizione e posizione possibile alla post season.

Nella gara d’andata a Cervia, primo confronto in A1 fra i due club, le chieresi hanno vinto 0-3 portando a quattro i successi negli otto precedenti con San Giovanni In Marignano. Tre gli ex: da un lato Anna Gray, dall’altro Anna Piovesan e l’assistente allenatore Emanuele Aime.

A presentare la sfida e fare il punto è coach Nicola Negro:

«Mercoledì con Monviso siamo stati probabilmente la più brutta Chieri della stagione, in un momento in cui non dovevamo mancare il nostro obiettivo che era cercare di arrivare nelle prime quattro. Purtroppo questo risultato vanifica lo sforzo di avere in corso questo quarto posto. Adesso concentriamoci sulla prossima partita, che è una partita molto difficile. San Giovanni in Marignano nel giorno di ritorno ha realizzato 16 punti, è una squadra in grande crescita che nelle ultime partite ha giocato molto bene e sta mostrando una buonissima pallavolo. Penso sarà un’altra partita molto difficile per noi. Loro sono ancora in corsa per i play-off, quindi verranno anche a Chieri a cercare punti importanti. Dobbiamo cercare di resettare immediatamente la brutta prova di mercoledì e concentrarci su questa partita».

