Trasporti, Piemonte: accordo transnazionale per le tariffe ferroviarie

Torino, 24 settembre 2024 – L’assessore regionale ai Trasporti, Marco Gabusi, ha annunciato oggi, nel corso di un question time a Palazzo Lascaris, un importante accordo transnazionale per risolvere le incongruenze tariffarie sulla tratta ferroviaria Limone-Ventimiglia.

Nell’ambito della collaborazione per migliorare i collegamenti transfrontalieri tra Italia e Francia, Trenitalia, Regione Piemonte, Amp e Région Provence-Alpes-Côte d’Azur hanno concordato di applicare le tariffe regionali italiane sui servizi ferroviari operati da Trenitalia sulla linea Cuneo-Ventimiglia.

Questo provvedimento offrirà ai viaggiatori della linea numerosi vantaggi: un sistema tariffario coerente e progressivo rispetto ai chilometri percorsi, eliminando le attuali disparità di costo per distanze equivalenti; tariffe ridotte rispetto a quelle attualmente in vigore; accesso alle promozioni del sistema tariffario regionale, come le riduzioni per i gruppi; maggiore facilità nell’acquisto dei biglietti attraverso tutti i canali di vendita disponibili (biglietterie, rivendite, App, sito internet).

L’accordo, che sarà attivo nelle prossime settimane dopo la ratifica dei singoli Stati, rappresenta un passo significativo verso una maggiore coerenza tariffaria e facilità di accesso per i viaggiatori.

L’assessore Marco Gabusi ha sottolineato come “questo accordo permetterà ai viaggiatori di beneficiare di tariffe più eque e di un sistema di acquisto dei biglietti più semplice e accessibile”.