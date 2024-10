“Eat to meet” dà inizio ai festeggiamenti per il 50º anniversario di CNA Piemonte

Oggi, 16 ottobre 2024, prendono il via le celebrazioni del 50º anniversario di CNA Piemonte. Saranno cinque gli eventi che scandiranno questo importante traguardo, simbolo di mezzo secolo di impegno a supporto delle micro e piccole imprese piemontesi. Questa sera, presso il Museo Nazionale dell’Automobile di Torino, si terrà il primo appuntamento: una cena business-to-business (B2B) dal format unico, “Eat to Meet” a cura dei Giovani Imprenditori di Cna Piemonte.

L’evento, organizzato nella suggestiva Sala delle Ferrari del MAUTO, darà l’opportunità agli imprenditori di vivere un’esperienza di networking innovativa. Durante la cena, infatti, ad ogni portata i partecipanti cambieranno tavolo e commensali, favorendo l’incontro e lo scambio di idee tra i vari attori del mondo imprenditoriale. Inoltre, gli ospiti avranno l’occasione esclusiva di visitare uno dei musei più prestigiosi d’Italia, dedicato alla storia e al futuro dell’automobile, in un momento storico cruciale per il settore.

Il Presidente di CNA Piemonte, Giovanni Genovesio, ha dichiarato:

“L’avvio delle celebrazioni del nostro 50º anniversario in un luogo simbolico come il Museo dell’Automobile di Torino non è casuale. Oggi più che mai, la ripartenza economica deve partire dalle micro e piccole imprese, le stesse che affrontano con coraggio la crisi che sta investendo l’industria dell’auto. Il format ‘Eat to Meet’ rappresenta il nostro impegno a promuovere forme innovative di collaborazione e crescita, con l’obiettivo di creare nuove sinergie per lo sviluppo del territorio”.

Il Segretario regionale di CNA Piemonte, Delio Zanzottera, ha aggiunto:

“Questo anniversario rappresenta per noi un momento di riflessione e di prospettiva. Le imprese che CNA rappresenta stanno attraversando un periodo complesso, ma eventi come quello di oggi dimostrano che esistono strumenti e spazi per guardare al futuro con fiducia. Attraverso l’incontro e il confronto diretto, vogliamo offrire agli imprenditori piemontesi nuove opportunità per innovare e crescere in un contesto economico in evoluzione”.

Le celebrazioni proseguiranno con altri quattro appuntamenti nei prossimi mesi, toccando temi cruciali per il futuro del tessuto economico regionale.