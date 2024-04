“Distretti Day”: una leva essenziale per sostenere il commercio di prossimità e per lo sviluppo del territorio

Torino, 8 aprile 2024 – “I Distretti del commercio rappresentano una leva importante per il sostegno del commercio di prossimità e per lo sviluppo del territorio”: nel suo intervento durante il “Distretti Day” – svoltosi oggi al Museo di Scienze Naturali di Torino -, Giancarlo Banchieri, presidente di Confesercenti Piemonte, ha sottolineato il ruolo essenziale svolto dai Distretti per l’innovazione del piccolo commercio e la valorizzazione dell’àmbito locale in cui esso opera.

“Ringrazio – ha detto Banchieri – l’assessore Poggio, la struttura tecnica della Regione, gli amministratori e i manager dei distretti. Il commercio sconta gravi difficoltà evidenziate dal fatto che in 10 anni il numero delle nuove imprese nel settore si è ridotto del 70%. I Distretti del commercio sono un partenariato pubblico privato per attuare politiche attive sul commercio che consentano a negozi e mercati la crisi che stanno vivendo. Le risorse messe finora in gioco dalla Regione sono importanti, ma bisogna destinare più risorse derivanti dai fondi europei, un po’ come avviene per l’agricoltura: infatti il tessuto commerciale ha una funzione sociale contro la desertificazione, impiega parecchia manodopera (che farebbe fatica a impiegarsi in altri settori) e non è delocalizzabile. Per questo – ha concluso Banchieri è importante che la Regione assicuri anche per il 2024 le risorse necessarie“.