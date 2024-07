E’ positivo il bilancio del primo semestre dell’anno di Accademia Piemonte per il TAM e Green Jobs. I risultati raggiunti ad oggi testimoniano il valore dell’iniziativa per le imprese, per le persone, per il territorio.

In generale, sono stati raggiunti gli obiettivi principali: ridurre il disallineamento tra domanda e offerta di lavoro in Piemonte; connettere e valorizzare il sistema delle imprese con il sistema formativo, per far fronte ai nuovi fabbisogni di competenze, determinati dalla trasformazione continua dei processi di produzione e del mercato del lavoro; progettare e realizzare percorsi formativi di qualità attraverso il ruolo attivo delle imprese nei settori ritenuti più strategici per il futuro del Piemonte.

Più nel dettaglio, ecco i risultati della prima metà del 2024:

1 corso attivato per disoccupati (1 percorso orafo), con 1 azienda coinvolta, 14 allievi in formazione e 300 ore di formazione;

I 14 allievi che complessivamente si sono iscritti al corso sono stati tutti inseriti nell’impresa. Il tasso di occupazione è pari quindi al 100% ;

; 34 corsi attivati per occupati (di cui 5 percorsi tessili, 24 green jobs e 5 orafi) con 38 aziende coinvolte, 219 allievi in formazione e 1.600 ore di formazione;

Dei corsi per occupati, 3 sono corsi interaziendali.

“Siamo molto soddisfatti dei risultati – commenta Ermanno Rondi, presidente di Città Studi Biella ente capofila di Accademia Piemonte per il Tam e Green Jobs – il progetto, giunto al secondo anno di attività, sta iniziando ad essere diffusamente conosciuto ed apprezzato sul territorio e soprattutto sta funzionando: il nuovo modello di formazione delle Accademie di filiera proposto dalla Regione Piemonte è una risposta concreta alle esigenze formative di persone ed imprese e permette di dare un positivo slancio allo sviluppo dell’intero territorio piemontese, anche grazie alla proficua collaborazione e al dialogo che Città Studi, in qualità di capofila, ed i numerosi partner stanno mantenendo tra loro”.

Elena Chiorino, riconfermata come Assessore regionale al Lavoro e neo vice presidente della Regione Piemonte, afferma: ““Il tasso di occupazione del 100% per gli allievi che sono usciti dall’Accademia Piemonte per il TAM e Green Jobs è un risultato straordinario, che ci sprona a perseverare e a investire ancora più energie nelle Accademie di Filiera. Il primo semestre del progetto ci ha dato riscontri importanti che si sommano a quelli raggiunti lo scorso anno quando l’Accademia biellese è stata la prima a partire. La sfida che siamo chiamati a vincere è quella di superare il disallineamento tra domanda e offerta di lavoro ma ero e sono convinta che le Accademie siano la miglior risposta possibile, perché in grado di generare quelle competenze utili ai lavoratori e ai fabbisogni dalle imprese. Abbiamo archiviato definitivamente l’assistenzialismo fine a se stesso: l’abbiamo fatto garantendo lavoro di qualità e riattivando l’ascensore sociale. Andiamo avanti su questa strada: i risultati dell’Accademia Piemonte per il TAM e Green Jobs ci confermano essere quella giusta”

A svilupparsi è stata anche la stessa Accademia Piemonte per il TAM e Green Jobs, un sistema complesso e variegato che oggi è costituito da: