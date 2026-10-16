L’assessore Vignale in visita a Bollengo, Torrazza Piemonte e Verrua Savoia

Giornata di sopralluoghi sul territorio per l’Assessore regionale ai Fondi di Sviluppo e Coesione (FSC) Gian Luca Vignale, che oggi ha visitato tre Comuni beneficiari dei finanziamenti nella provincia di Torino: Bollengo, Torrazza Piemonte e Verrua Savoia. In tutte e tre le tappe l’assessore è stato accompagnato dai sindaci dei rispettivi Comuni.

Bollengo: inaugurato il nuovo marciapiede tra le due rotatorie

La prima tappa è stata a Bollengo, dove Vignale, insieme al sindaco Luigi Sergio Ricca, ha inaugurato le opere concluse del progetto finanziato con gli FSC. L’intervento ha riguardato la realizzazione di un tratto di marciapiede di collegamento tra le due rotatorie, per mettere in sicurezza il camminamento dei pedoni.

I lavori garantiscono maggiore sicurezza in un’area caratterizzata da un consistente movimento pedonale, dovuto alla presenza di diverse attività commerciali, industriali e artigianali, i cui dipendenti utilizzano i punti di ristoro della zona, e agli spostamenti dei residenti da e verso le fermate dei mezzi pubblici. Il costo totale dell’opera è di 151.500 euro, dei quali 135.314 euro di contributo regionale.

Torrazza Piemonte: la futura biblioteca e centro giovani

A Torrazza Piemonte l’Assessore, con il sindaco Massimo Rozzino, ha visitato il cantiere per la realizzazione della biblioteca e del centro giovani. Il progetto prevede il riutilizzo e la fruizione sociale del bene confiscato alla mafia di via Gramsci 21, attraverso interventi di manutenzione straordinaria e ristrutturazione edilizia leggera.

Si tratta di un intervento di grande rilevanza sociale e culturale, volto a creare uno spazio inclusivo, accessibile ed efficiente dal punto di vista energetico. Il costo complessivo dell’intervento è di 245.000 euro dei quali 150.000 euro di contributo regionale e 95.000 euro a carico del Comune.

Verrua Savoia: riqualificazione dei locali di località San Giovanni

L’ultima tappa è stata a Verrua Savoia, dove Vignale ha visitato, insieme al sindaco Mauro Giuseppe Castelli, il cantiere per la manutenzione straordinaria e riqualificazione dei locali in località San Giovanni 15. L’edificio è di proprietà comunale ed è concesso in uso all’Associazione Proloco di Verrua Savoia.

L’intervento prevede l’efficientamento dell’immobile con la sostituzione di tutti i serramenti, e il potenziamento degli impianti elettrico e termoidraulico. Si interverrà inoltre sulla copertura e sulla facciata che si affaccia su piazza Dante Alighieri, già interessata da una recente riqualificazione urbana. L’opera si inserisce nella più ampia ristrutturazione dell’edificio conclusa nel 2005. Il costo totale è di 200.000 euro, di cui 176.189,83 euro di contributo regionale e 23.810,17 euro a carico dell’ente.

«Oggi abbiamo toccato con mano come i Fondi di Sviluppo e Coesione si traducano in opere concrete per i cittadini: la sicurezza dei pedoni a Bollengo, nuovi spazi di cultura e aggregazione per i giovani a Torrazza, la riqualificazione di un luogo vissuto dalla comunità a Verrua Savoia. Sono interventi di dimensioni diverse, ma tutti rispondono a bisogni reali dei territori. La chiara dimostrazione di come la metodologia utilizzata nella strutturazione ed erogazione di questi contributi sia stata efficace. I sindaci e le amministrazioni locali meglio di chiunque altro conoscono i bisogni delle rispettive comunità e avendogli data ampia discrezionalità e la gestione diretta dei fondi abbiamo ottenuto che questi si traducessero in tempi rapidi e certi in opere utili per i comuni. Ringrazio i sindaci per l’impegno con cui seguono i lavori e per la collaborazione con la Regione», ha dichiarato l’assessore regionale Gian Luca Vignale.