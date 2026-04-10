Economia

Mef deposita liste Cda Enel, Enav, Eni e Leonardo

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Mef deposita liste Cda
Mef.gov.it

Il Ministero dell’economia e delle finanze ha depositato le liste per il rinnovo degli organi sociali di Enel, Enav, Eni e Leonardo.

Con riferimento all’assemblea degli azionisti di Enel convocata per il prossimo 12 maggio, il Mef – titolare del 23,59% del capitale – ha depositato, di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy (Mimit), la seguente lista per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione:

1. Paolo Scaroni (presidente)

2. Flavio Cattaneo (ad)

3. Alessandro Monteduro (consigliere)

4. Johanna Arbib Perugia (consigliere)

5. Federica Seganti (consigliere)

6. Tiziana de Luca (consigliere)

Con riferimento all’assemblea degli azionisti di Enav convocata per il prossimo 14 maggio, ha depositato presso la sede della società, in quanto titolare del 53,28% del capitale e di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la seguente lista per la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione:

Sandro Pappalardo (presidente)
Igor de Biasio (ad)
Stella Mele (consigliere)
Stefano Arcifa (consigliere)
Antonella Ballone (consigliere)
Cristina Vismara (consigliere)

Con riferimento all’assemblea degli azionisti di Eni convocata per il prossimo 6 maggio, il Mef – titolare del 2,16% del capitale e per il tramite della Cassa depositi e prestiti (partecipata all’82,77% dal Mef) di un ulteriore 30,91% – ha depositato, di concerto con il Mimit, la seguente lista per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione:

1. Giuseppina di Foggia (presidente)

2. Claudio Descalzi (ad)

3. Matteo Petrella (consigliere)

4. Cristina Sgubin (consigliere)

5. Benedetta Fiorini (consigliere)

6. Stefano Cappiello (consigliere)

Il nuovo collegio sindacale di Eni sarà invece composto dai seguenti nominativi:

1.  Marcella Caradonna (effettivo)

2. Andrea Parolini (effettivo)

3. Mauro Zanin (effettivo)

4. Giulia de Martino (supplente)

Con riferimento all’assemblea degli azionisti di Leonardo convocata per il prossimo 7 maggio, il Mef – titolare del 30,2% del capitale – ha depositato, di concerto con il Mimit, la seguente lista per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione:

1. Francesco Macrì (presidente)

2. Lorenzo Mariani (ad)

3. Elena Vasco (consigliere)

4. Enrica Giorgetti (consigliere)

5. Rosalba Veltri (consigliere)

6. Trifone Altieri (consigliere)

7. Cristina Manara (consigliere)

8. Francesco Soro (consigliere)

Il ministro dell’economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti ringrazia i presidenti, gli amministratori delegati, i consiglieri uscenti per l’impegno profuso in questi anni e augura buon lavoro ai confermati e ai nuovi entrati.

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