La Regione Piemonte lancia sei stage retribuiti per universitari e neolaureati a Bruxelles
La Regione Piemonte ha indetto una nuova selezione per sei posti di tirocinio curriculare o extracurriculare della durata di quattro mesi da svolgersi presso l’Ufficio di Bruxelles a partire dal 1° marzo 2026. Durante lo stage i soggetti selezionati saranno chiamati a partecipare alle attività svolte quotidianamente in ambito di pubbliche relazioni ed affari europei e fungeranno da supporto ai funzionari dell’Ufficio di Bruxelles.
Le domande vanno presentate entro il 31 dicembre prossimo secondo le istruzioni pubblicate su https://bandi.regione.
«Anche quest’anno abbiamo scelto di attivare i tirocini presso il nostro ufficio di Bruxelles che in questi anni hanno coinvolto decine di ragazzi – dichiara il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio – L’obiettivo è offrire loro la possibilità di venire in contatto con le strutture comunitarie, consolidare una formazione specifica e favorire una maggior conoscenza delle opportunità lavorative offerte dal settore delle politiche europee, aumentare la conoscenza dell’Unione Europea e delle sue attività verso il territorio. È sempre più importante favorire la creazione di professionalità idonee a lavorare nelle strutture dell’Unione Europea, a fronte della sua crescente centralità nelle politiche pubbliche e internazionali. È un’opportunità che offriamo ai nostri giovani e al nostro Piemonte».
Si tratta della settima selezione proposta dalla Regione
Da quelle precedenti, che hanno riscontrato centinaia di iscritti, stati scelti 36 tirocinanti, 24 donne e 12 uomini, tutti provenienti dall’Università di Torino. I corsi di laurea frequentati sono stati Scienze Internazionali (19), European Legal Studies (5), Giurisprudenza (4), Scienze del Governo (3), Area and Global Studies for International Cooperation (2), Scienze amministrative e giuridiche per le amministrazioni pubbliche e private (1), Comunicazione Pubblica e Politica (1), Applied Economics and Markets (1).
Il 71% ha svolto un tirocinio extracurriculare. Anche grazie all’esperienza maturata negli uffici di Bruxelles della regione Piemonte, gli ex tirocinanti attualmente ricoprono ruoli tecnici, gestionali e di supporto per la Commissione Europea o agenzie ad essa collegate, di rappresentanza di interessi specifici, si occupano di progetti e cooperazione internazionale oppure di relazioni internazionali o consulenza strategica per aziende.