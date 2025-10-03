Opportunità di lavoro in Regione Piemonte

Pubblicati tre avvisi di selezione per assunzioni a tempo determinato nell’ambito del Programma Regionale FESR 2021-2027.

L’Assessore al Personale Gian Luca Vignale comunica che, in data odierna, sono stati inseriti sul portale INPA e nella sezione “Bandi” del sito istituzionale della Regione Piemonte, tre avvisi di selezione pubblica per l’assunzione di personale a tempo determinato, approvati con Determinazione Dirigenziale n. 459/A1008F/2025 del 30 settembre 2025.

Tale iniziativa si incardina nell’ambito del Piano di Rigenerazione Amministrativa (PRIGA) approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione n.16 – 6511 del 13/02/2022.

Il Piano prevede tra i suoi obiettivi, oltre al rafforzamento organico e delle competenze, anche la riduzione degli oneri amministrativi e la semplificazione delle modalità rendicontative delle risorse del FESR.

Le selezioni, finalizzate a supportare l’attuazione del Programma Regionale FESR 2021-2027 – Priorità 6 “Assistenza Tecnica”, prevedono l’assunzione di complessive 24 unità di personale, secondo il dettaglio seguente:

• Bando n. 218: Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo pieno e determinato (36 mesi) di 15 unità nell’Area dei Funzionari e dell’elevata qualificazione – CCNL Funzioni Locali, con profili professionali di ambito amministrativo.

• Bando n. 219: Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo pieno e determinato (36 mesi) di 7 unità nell’Area dei Funzionari e dell’elevata qualificazione – CCNL Funzioni Locali, con profili professionali di ambito tecnico.

• Bando n. 220: Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo pieno e determinato (36 mesi) di 2 unità nell’Area degli Istruttori – CCNL Funzioni Locali, con profili professionali di ambito amministrativo.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il 20 ottobre 2025, secondo le modalità indicate nei rispettivi bandi.

Per maggiori informazioni e per consultare gli avvisi completi, è possibile visitare:

• il portale INPA: https://www.inpa.gov.it

• il sito della Regione Piemonte – sezione Bandi

“Il rafforzamento della capacità amministrativa delle strutture coinvolte è necessario per un uso efficace delle risorse finanziarie destinate al sostegno del sistema regionale. In ragione dei crescenti fattori di complessità di tipo tecnico, giuridico e amministrativo che caratterizzano la gestione dei fondi strutturali, la Giunta regionale ha avviato un piano di reclutamento di 24 unità di personale a tempo determinato da impiegare a supporto delle strutture coinvolte nell’attuazione del PR FESR 2021/2027” afferma l’Assessore al Personale Gian Luca Vignale.