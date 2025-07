CNA: Accordo sui dazi al 15% molto pesante per il Made in Italy, necessari sostegni e compensazioni

Un livello dei dazi al 15% provocherà effetti molto pesanti sull’export italiano che vanno a sommarsi all’apprezzamento degli ultimi mesi dell’euro sul dollaro di quasi il 15%. È quanto afferma CNA giudicando non soddisfacente l’intesa raggiunta tra l’amministrazione degli Stati Uniti e la Commissione UE.

“L’Italia è uno dei principali esportatori negli Stati Uniti e quindi qualsiasi innalzamento dei dazi avrebbe riflessi molto negativi, in particolare sul sistema delle piccole imprese” – afferma il Presidente Nazionale Dario Costantini.

I numeri parlano chiaro e sono già stati oggetto di diverse analisi: dazi al 15% porterebbero a una riduzione dell’export italiano verso gli USA di circa 22,6 miliardi di euro, di cui solo 10 miliardi potrebbero essere recuperati attraverso la diversificazione dei mercati.Le perdite dirette nell’export regionale potrebbero oscillare tra 700 milioni e 1 miliardo di euro, con una contrazione potenziale del PIL regionale dello 0,5–0,8%. Settori come quelli dell’automotive e della componentistica, dei macchinari e dell’agroalimentare risulterebbero decisamente penalizzati e a rischio con questa manovra.

L’intesa raggiunta del 15% è maturata in un clima di profonda incertezza, che prosegue da mesi, generato dal valzer dei numeri e dalle decisioni prese nottetempo, poi smentite o riformulate la mattina successiva: un’azione nefasta che ha già penalizzato la nostra economia.

“Ora, con questo esito negoziale, a farne le spese – come sempre – saranno le micro e piccole imprese, conferma Delio Zanzottera, Segretario CNA Piemonte. Perché le grandi, almeno, hanno uffici legali, sedi produttive delocalizzabili, contratti internazionali con clausole elastiche. Le piccole, no. Le nostre imprese familiari, le botteghe evolute del Made in Italy, non possono permettersi margini di incertezza del 40% su una commessa destinata a Miami o Chicago. Non possono fronteggiare da sole l’aumento dei costi legato a una tariffa doganale imposta nottetempo. Non possono ricontrattare all’infinito le condizioni con i distributori americani. Semplicemente, rischiano di uscire da quel mercato”.

Sono necessari sostegni e compensazioni – chiede Giovanni Genovesio, Presidente CNA Piemonte – ci attendiamo a breve la riattivazione del tavolo sull’export a Palazzo Chigi per un confronto su strumenti e criteri per mettere a disposizione del sistema delle imprese i 25 miliardi assicurati dal governo.