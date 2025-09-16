L’Assessore ai Fondi di Sviluppo e Coesione Gian Luca Vignale ha incontrato presso il centro Graies Hub di Lanzo Torinese i rappresentanti delle aziende e della amministrazioni locali delle Valli di Lanzo per illustrare la ricaduta che l’iniziale stanziamento di 1.718.000 euro a sostegno alle imprese delle aree interne ha avuto sul territorio delle aree interne della Valle di Lanzo.

La misura, inserita nel quadro della Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) era destinato allo sviluppo e al mantenimento del tessuto produttivo nelle valli montane piemontesi. Presenti all’incontro numerosi amministratori e imprenditori locali insieme alla Presidente dell’Unione Montana Alpi Graie e sindaco di Viù Daniela Majrano e l’assessore di Lanzo Tina Assalto, referente aree interne.

Il bando prevedeva l’erogazione di contributi a fondo perduto, a copertura fino al 70% dei costi, per l’atterraggio o lo sviluppo di investimenti da parte delle micro, piccole e medie imprese con sede operativa o che intendano insediarsi in uno dei Comuni della Valli di Lanzo.

Nel corso della serata, l’Assessore ha annunciato che la Giunta Regionale ha deliberato un ulteriore stanziamento di 650.000 che permetterà lo scorrimento della graduatoria delle domande presentate dalle imprese valligiane. La somma si va ad aggiungere ai precedenti 1.718.000 euro portando il contributo regionale ad un totale di 2.368.000 euro per il territorio.



L’Assessore regionale Gian Luca Vignale al termine dell’evento ha dichiarato:

“Grazie a questa misura finanziata con i Fondi di Sviluppo e Coesione abbiamo permesso la creazione di nuove imprese nella Valle e un importante sostegno allo sviluppo di quelle già esistenti. Si è dimostrato un efficace strumento che ha visto la collaborazione tra pubblico e privato, tra Regione e enti locali. Il consistente numero di domande ha dimostrato da un lato quanto fosse una misura attesa ed apprezzata, ma anche la vitalità del mondo produttivo della Valle di Lanzo. Infine, lo stanziamento di 650.000 mila euro permetterà lo scorrimento delle graduatorie a favore di ulteriori imprese. Abbiamo confermato con questa misura la grande attenzione della Regione per questo territorio e per il mondo produttivo locale”.

Il presidente della Regione, Alberto Cirio:

“Le aree interne rappresentano una parte essenziale del Piemonte. Qui la qualità della vita si intreccia con il valore della nostra identità culturale e con un tessuto produttivo che va sostenuto con misure concrete. Questo ulteriore finanziamento dimostra che non lasciamo indietro nessuno e che crediamo nello sviluppo diffuso dei nostri territori“.

L’assessore allo Sviluppo della Montagna, Marco Gallo, sottolinea l’impatto della misura

“Diamo risposte reali a comunità che da anni chiedono strumenti per rafforzare le imprese locali e affrontare due sfide decisive: la crisi demografica e quella climatica. Le risorse sono destinate a chi produce valore sul territorio, a chi innova e tiene vive le terre alte, contribuendo a contrastare lo spopolamento e a creare nuove opportunità di lavoro. Questa misura si inserisce in una strategia ampia: un investimento che guarda al futuro delle nostre valli“.