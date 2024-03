Un esprimento sociale in forma di spettacolo per la serata di sabato 9 marzo ore 21 al Teatro Bertagnolio di Chiaverano per la stagione di Morenica_NET che ospiterà ancora due attesissimi appuntamenti (Tindaro Granata con Antropolaroid e Claudia Marsicano e Francesco Alberici con Socialmente) per concludersi il 9 aprile prossimo.

Su proposta della Fondazione Piemonte dal Vivo che co-organizza la rassegna, la direzione artistica di Francesca Brizzolara e Renato Cravero ha accettato di mettersi in gioco in White Rabbit Red Rabbit per portare in scena, nella massima espressione del “qui e ora”, il testo dell’autore iraniano Nassim Soleimanpour scritto nel 2010 all’età di 29 anni.

Nessuna prova, nessuna regia, solo una sedia, un tavolo, due bicchieri e un testo chiuso in una busta che sarà aperto davanti al pubblico dall’unico interprete, anche lui estratto la sera stessa davanti al pubblico testimone. Per chi accetterà la sfida (Brizzolara o Cravero) alcune regole da rispettare e tanto coraggio, leggerezza, intraprendenza, ironia e intelligenza.

Una sorpresa per tutti insomma, che nasconde un articolato progetto prodotto da 369gradi, destinato alla creazione del fondo “Un anno per la libertà di scrittura”, finalizzato alla realizzazione di una residenza drammaturgica rivolta a giovani autrici e autori iraniani, che si svolgerà nell’estate del 2024 in Sardegna in collaborazione con Italian and American Playwrights Project. Da marzo 2023 a marzo 2024, tutte le risorse derivanti dalla presentazione dello spettacolo (in corso anche a Pianezza, Torino e Bosconero) andranno a costituire quel fondo, che potrà essere implementato anche da donazioni liberali e donazioni via Art Bonus.

Teatro Bertagnolio di Chiaverano: info biglietti

Spettacolo in abbonamento, con biglietto intero a 12 € e ridotto a 9 € per gli under 18, studenti universitari, e tesserati Legambiente. Ingresso consentito con carta docente, prevendite presso La Galleria del Libro di via Palestro a Ivrea e prenotazioni sempre consigliate ai numeri di telefono 338.7625380 – 347.9731968, scrivendo a morenicafestival@gmail.com, oppure vendita diretta in teatro a partire dalle ore 20,30.

Ph Alessandro Aimonetto