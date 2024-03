Parte oggi la Campagna regionale di CNA Impresa Donna Piemonte “8×365: un anno di Parità”, un’iniziativa volta a promuovere una maggiore consapevolezza sull’importanza della parità di genere per tutto l’anno.

“La parità di genere è una sfida che richiede il coinvolgimento di tutti noi, donne e uomini. Con la campagna ‘8×365: un anno di parità’, ci impegniamo ogni giorno dell’anno a vivere nel rispetto, nell’uguaglianza e a garantire equità in ogni sfera. Insieme possiamo fare la differenza e creare un futuro inclusivo per tutti” afferma Rachele Sinico, Responsabile di CNA Impresa Donna Piemonte



“Le voci delle imprenditrici emergono come protagoniste, portando con sé una varietà di storie e esperienze significative che mettono in luce sfide, trionfi e il cammino verso una maggiore parità di genere” dichiara Rossella Calabrò, presidente CNA Impresa Donna Piemonte.

Iolanda Saia – Comunicazione / Presidente CNA Impresa Donna Piemonte Nord: “Faccio grafica pubblicitaria, progettazione di siti, social media manager, formazione digitale. Questa campagna deve costituire un segnale per tutte le donne che lavorano e che fanno impresa in un mondo prevalentemente maschile”

Annalisa Zegna – Artigiana di maglieria / Presidente CNA Impresa Donna Biella: “Il mio è un percorso che mi ha portato a fare maglieria artistica; scelgo filati e tinture naturali per capi personalizzati. ‘8 per 365: un anno di parità’ è esattamente quello che ogni donna deve pretendere, sia in ambito lavorativo che personale”

Rosalba Scotto – Titolare di bar pasticceria / Presidente CNA Impresa Donna Cuneo, Comitato Imprenditoria Femminile di Camera di Commercio Cuneo: “Con la mia attività ho voluto creare un ambiente famigliare anche se fare impresa come donna è più difficile: gestiamo i figli e a volte i genitori in difficoltà; conciliare l’equilibrio tra vita e lavoro è complesso. Il welfare aziendale lo abbiamo inventato noi piccole aziende. ‘8 per 365: un anno di parità’ è una dichiarazione netta: un giorno all’anno non basta”

Giuliana Domenichini – Laboratorio odontotecnico /Presidente CNA Impresa Donna Asti: “Il mio settore è tipicamente maschile: sono in attività dal 1984 e nonostante le molte soddisfazioni, ho dovuto affrontare diversi episodi negativi frutto dell’ignoranza. ‘8×365: un anno di parità è una sfida che devono raccogliere tutte le donne per alzare la propria voce in difesa della parità, sempre, non solo un giorno all’anno”

La campagna, dedicata a tutte le donne imprenditrici, prenderà il via l’8 marzo e si protrarrà per tutto l’anno. ‘8×365: un anno di parità’ mira a promuovere un dialogo continuo e significativo sulla parità di genere, perché solo attraverso un’educazione costante possiamo realizzare un cambiamento duraturo e significativo nella società.