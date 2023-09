La Villa della Regina è un complesso costruito sulla collina torinese dal principe Maurizio di Savoia, figlio del duca Carlo Emanuele I, all’inizio del ‘600. A metà secolo fu la moglie Lodovica ad ampliarlo e ad arricchirlo di nuovi arredi decorazioni, mentre nel 1692 la vigna passa ad Anna d’Orleans, moglie di Vittorio Emanuele II, disponendo ulteriori importanti investimenti.

Cosa vedere nella Villa della Regina

La Villa della Regina è uno straordinario complesso che comprende vigna, villa con padiglioni aulici, grotte, giardini con giochi d’acqua, parco, zone di servizio e agricole. Un ricco patrimonio storico, culturale e architettonico che ha corso il rischio di andare perduto a causa della mancata manutenzione e dei danni subiti dalla Guerra Mondiale.

Fortunatamente, dal momento della consegna della Villa della Regina alla Soprintendenza per i Beni artistici e storici del Piemonte, avvenuta nel 1994, sono stati effettuati alcuni restauri grazie a fondi statali e privati, ristabilendo lo stato conservativo del complesso e elevando la Villa a tradizionale simbolo cittadino oltre il Po.

La visita alla Villa della Regina

La Villa della Regina è visitabile dal giovedì alla domenica dalle ore 10 alle ore 13, con ultimo ingresso alle ore 12, e dalle ore 14 alle ore 18, con ultimo ingresso alle ore 17. Nelle giornate di lunedì, martedì e mercoledì (eccezion fatta per i festivi, in cui sono previste aperture straordinarie), la Villa rimane chiusa.

Per quanto riguarda il costo dei biglietti, il ticket intero ha un costo di 8 euro fino al prossimo 15 dicembre 2023. Dal 16 dicembre 2023 sparisce la maggiorazione di 1 euro deliberata per devolvere l’extra ricavato a interventi di tutela e ricostruzione del patrimonio culturale danneggiato dalle alluvioni verificatesi dall’ 1 maggio 2023.

Ricordiamo che i ragazzi tra 18 e 25 anni pagano un biglietto ridotto di 3 euro e che non c’è alcun ticket per i minori di 18 anni, per i docenti delle scuole italiane pubbliche e private paritarie, per gli studenti delle facoltà di Architettura, Lettere e Filosofia, per i titolari dell’Abbonamento Musei, Torino+Piemonte Card e Royal Pass, per il personale del Ministero della Cultura, per i membri ICOM, per i giornalisti muniti di tessera professionale e per le persone con disabilità e relativi accompagnatori.

Come arrivare a Villa della Regina

Villa della Regina si trova in Strada Santa Margherita 79 a Torino. La struttura è facilmente raggiungibile in auto, con parcheggio a raso a pagamento nelle vie limitrofe. Si può anche arrivare in autobus/tram con le linee 53, 56, 66 fermata 1421/1422 Villa Regina Ovest; linee 13, 73 fermata 480 Gran Madre Capolinea; linea Star2 fermata 4106 Vittorio Veneto.

Per chi arriva in treno, la stazione più prossima è quella di Torino Porta Nuova o quella di Torino Porta Susa, da cui è possibile prendere mezzi pubblici per giungere nella zona della Vigna.

Per saperne di più sulla Villa della Regina, sugli eventi organizzati e sulle modalità di visita, si può consultare il sito http://polomusealepiemonte.beniculturali.it/.