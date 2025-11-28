Tracce di Luce, iniziative ed eventi per il Natale a Carmagnola

Carmagnola si prepara a vivere un nuovo Natale all’insegna della luce, dell’accoglienza e delle tradizioni.

Con il progetto “Tracce di Luce – 2025”, l’Amministrazione comunale propone, in collaborazione con la Pro Loco, l’ASCOM e numerose realtà associative, un programma che intreccia spettacoli, mercati, concerti, presepi e iniziative per le famiglie, con l’obiettivo di animare la città e valorizzare il territorio nel periodo delle festività.

Dal 6 dicembre 2025 al 7 gennaio 2026 sono in programma appuntamenti diffusi tra il centro storico, i borghi e le frazioni, in un percorso che unisce la promozione dei prodotti tipici, allestimenti luminosi, celebrazioni religiose e eventi dedicati ai bambini, con particolare attenzione all’atmosfera di festa e alla coesione della comunità.

Tracce di Luce: un Natale illuminato di magia

Per tutto il periodo la città sarà animata da installazioni luminose e allestimenti scenografici che contribuiranno a creare un’atmosfera suggestiva e accogliente.

Verranno riaccese le installazioni già presenti negli anni precedenti presso la Tettoia Napoleonica di piazza IV Martiri, Casa Cavassa, gli archi del Palazzo Comunale e il Crumiro. Ulteriori proiezioni e decorazioni luminose a tema natalizio saranno collocate nei pressi della Torre Civica, della Chiesa di San Filippo e della Chiesa di Sant’Agostino, oltre che nelle borgate e frazioni carmagnolesi.

L’ASCOM Carmagnola provvederà all’installazione delle luminarie lungo via Chiffi, via Gardezzana, via Fratelli Vercelli, corso Matteotti e via Valobra, mentre via Torino, principale arteria di collegamento con il capoluogo di Regione, sarà illuminata mediante installazioni a palo per rendere più accoglienti l’ingresso e l’uscita dalla città.

Davanti alla Stazione ferroviaria verrà allestita un’aiuola scenografica con una luminaria tridimensionale a forma di renna.

Come negli anni scorsi, l’installazione delle luminarie nel centro storico e lungo via Torino sarà sostenuta in parte dal Comune e in parte dai commercianti, mentre quelle dei borghi saranno interamente a carico dell’Amministrazione comunale. Le rotonde di via Torino saranno illuminate con il contributo della Banca Territori del Monviso, mentre il Comune curerà l’allestimento della rotonda in via San Francesco di Sales.

Il Villaggio di Babbo Natale

Novità di questa edizione sarà il Villaggio di Babbo Natale, in Piazza Sant’Agostino dal 6 dicembre al 6 gennaio. L’area sarà allestita con una baita arredata come casa di Babbo Natale, circondata da una staccionata in legno e decorata con neve artificiale, pacchi regalo, alberi natalizi, effetti sonori e luminosi, macchina per le bolle, cataste di legna e altri elementi scenografici come renne, un pupazzo di neve luminoso, la buca delle lettere e il trono di Babbo Natale per l’accoglienza dei bambini.

Il Villaggio sarà animato nei giorni 7, 8, 12, 13, 14, 19, 20, 21 e 22 dicembre, nel pomeriggio dalle ore 16 alle 18, con attività di animazione per bambini. Nelle giornate del 23 e 24 dicembre, invece, il Villaggio ospiterà il vero Babbo Natale, che accoglierà i bambini nel suo scenario innevato dalle 15.30 alle 17.30, mentre il 6 gennaio, sempre dalle 15.30 alle 17.30, sarà la Befana a far visita al pubblico.

Musica e spettacoli

Il cartellone sarà scandito da un fitto calendario di concerti, spettacoli e momenti di animazione rivolti a pubblici di tutte le età.

Le iniziative prenderanno avvio sabato 6 dicembre con il concerto live “Gospel Night”, alle ore 21:00 al Circolo Edera di San Bernardo, che vedrà protagonista il Coro Espressioni Gospel.

Venerdì 12 dicembre, alle ore 21:00 all’Auditorium Baldessano Roccati, è in programma “Essenza del Natale 2025”, serata a cura del Gruppo di Lettura Carmagnola ed Essenza Danza, che unirà parole e coreografie.

La giornata di domenica 14 dicembre sarà particolarmente ricca di appuntamenti. Nel pomeriggio, alle ore 15:00 all’Auditorium Baldessano-Roccati andrà in scena la rappresentazione teatrale “Aspettando il Natale”, a cura dell’Associazione O.A.M.I. Carmagnola; alle 16:00, il Cinema Teatro Elios ospiterà il concerto “Christmas Concert – Music for Food” con l’orchestra giovanile Saxmania. In serata, alle 20:30, all’Abbazia di Casanova si terrà il tradizionale Concerto di Natale a cura dell’Associazione Amici dell’Abbazia di Casanova, mentre alle 21:00, nella Chiesa Evangelica ADI, è previsto un nuovo appuntamento con “Gospel Night”, ancora con il Coro Espressioni Gospel Tour.

Il calendario proseguirà martedì 16 dicembre, alle ore 14:30 nel Salone Antichi Bastioni, con la tradizionale celebrazione delle Nozze d’Oro, dedicata alle coppie carmagnolesi che festeggiano il 50° anniversario di matrimonio.

Venerdì 19 dicembre, alle ore 21:00, al Centro Sociale di via De Gasperi è previsto un nuovo concerto “Gospel Night” con il Coro Espressioni Gospel Tour. Nella stessa serata, alle ore 21:00, il Salone Antichi Bastioni ospiterà la rappresentazione teatrale in lingua piemontese “Merceria Tòte Pautasse, boton, liasse… e lengasse!”, messa in scena dal gruppo J’amis del Teatro, che arricchisce il programma con un appuntamento dedicato alla tradizione popolare e al dialetto piemontese.

La giornata di sabato 20 dicembre sarà caratterizzata da numerose iniziative. Nel pomeriggio, a partire dalle 15:00, la Società Filarmonica di Carmagnola APS proporrà una serie di concerti itineranti nelle RSA del territorio, mentre alle 15:30, alla Casa Famiglia Giovanni Gallo, è previsto un pomeriggio di animazione con il Mago Camillo e Babbo Natale. In serata, alle 21:00, la Bocciofila “La Concordia” ospiterà un nuovo appuntamento con “Gospel Night”, mentre alla stessa ora, nella Chiesa Collegiata dei Santi Pietro e Paolo Apostoli, si terrà il concerto “L’armonia del Natale”, con la Società Filarmonica di Carmagnola APS, il Christmas Carol Choir e il Coro 500.

Il calendario prosegue lunedì 5 gennaio con l’ormai tradizionale appuntamento “La Befana vien di notte…”, organizzato dalla Pro Loco Carmagnola in collaborazione con il CAI – sezione di Carmagnola, la Croce Rossa Italiana – Volontari del Soccorso, l’Associazione Vigili del Fuoco Volontari – Delegazione Carmagnola e l’Associazione Nazionale Alpini – Gruppo di Carmagnola. A partire dalle ore 20.30 in piazza Sant’Agostino arriverà la Befana con animazioni, musica e degustazioni di cioccolata calda, vin brulè e panettone, per una grande festa aperta a tutta la cittadinanza.

Martedì 6 gennaio, alle ore 17:00 nella Confraternita di San Giovanni Decollato (Misericordia), è in programma il concerto “Concertando con i Re Magi attorno a Gesù Bambino”, eseguito dal Coro La Rupe.

Altri eventi solidali e religiosi

Il programma comprende iniziative promosse dalle associazioni culturali, ricreative e di volontariato sociale.

Nel fine settimana dell’Immacolata, la Chiesa di San Rocco ospiterà la tradizionale Scatolata benefica dell’Immacolata, organizzata dalla Parrocchia SS. Pietro e Paolo Apostoli con finalità solidaristiche, in orari diversificati per consentire a tutti di partecipare e sostenere la comunità.

L’8 dicembre, giorno dell’Immacolata Concezione e festa patronale della città, nella stessa Parrocchia si svolgerà la Santa Messa solenne e a seguire la processione dedicata alla Beata Vergine Immacolata.

Sapori tipici e tradizioni gastronomiche

Le eccellenze gastronomiche del territorio avranno un ruolo centrale nel Natale carmagnolese.

Domenica 14 dicembre, nel Foro Boario di piazza Italia e in viale Garibaldi, sono in programma la 33^ Fiera Regionale del Bovino da Carne di Razza Piemontese e della Giora e la 16^ Mostra Mercato del Porro Lungo Dolce di Carmagnola, appuntamenti che rappresentano una vetrina privilegiata per conoscere più da vicino due dei prodotti simbolo dell’agricoltura locale. Le manifestazioni, organizzate dall’Ufficio Agricoltura del Comune in collaborazione con la Scuola Agraria e le associazioni di categoria, offriranno al pubblico degustazioni, esposizioni di prodotti agricoli e occasioni di incontro con allevatori e produttori.

Nella stessa giornata, alle ore 19.30 il Salone Antichi Bastioni ospiterà la cena del Gran Bollito Misto Piemontese intitolata “L’incontro conviviale tra la Giora e il Porro”, promossa dalla Confraternita del Gran Bollito Misto Piemontese di Carmagnola, con un menù che valorizza i due prodotti tipici (Informazioni e prenotazioni al numero 334 3040338).

I Presepi e le mostre

I presepi rappresentano da sempre uno degli elementi più caratteristici del Natale carmagnolese e anche nel 2025 saranno protagonisti di diverse iniziative.

All’Abbazia di Casanova, dall’8 dicembre al 6 gennaio, sarà visitabile il Presepe Meccanico, con inaugurazione lunedì 8 dicembre alle ore 15:00. Il presepe sarà visitabile i sabati, le domeniche e giorni festivi dalle ore 15,00 alle 18,00.

Dal 14 dicembre all’11 gennaio, in Piazza Santa Maria di Viurso (Frazione San Michele), sarà allestita la mostra di Presepi in Cassetta, visitabile con orario continuato.

Dal 18 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026 sarà inoltre visitabile la mostra diffusa di presepi itineranti nelle chiese cittadine e dei borghi, a cura della Pro Loco Carmagnola APS.

La Parrocchia di San Michele in frazione Tuninetti proporrà il Presepe vivente, con rappresentazioni in programma mercoledì 24 dicembre, dalle 20:30 alle 23:30, e venerdì 26 dicembre, dalle 16:00 alle 19:00.

Dal 17 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026, la Chiesa di San Rocco ospiterà l’Esposizione di Presepi, curata dalla Pro Loco Carmagnola APS, visitabile nei giorni festivi, prefestivi e il mercoledì dalle ore 10 alle 12 e dalle 16 alle 18.30, e il giovedì e venerdì dalle ore 16 alle 18.30.

Dal 18 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026 sarà inoltre visitabile la mostra diffusa di presepi itineranti nelle chiese cittadine e dei borghi, sempre a cura della Pro Loco, che permetteranno di scoprire scorci e luoghi significativi della città attraverso il linguaggio del presepe.

Dal 20 al 28 dicembre, al Salone Fieristico di viale Garibaldi 27/29, sarà allestita la mostra fotografica “Un Po di Piemonte”, con immagini di Pier Paolo Viola. L’inaugurazione è prevista per sabato 20 dicembre alle ore 17:00, con orari di visita 10:00–12:00 e 16:00–18:00; il 26 dicembre apertura straordinaria dalle 16:00 alle 18:00.

Mercati natalizi e tradizionali

Per offrire al pubblico una più ampia scelta di prodotti e idee regalo, i mercati rappresentano un’altra parte importante del Natale carmagnolese.

Il 7 dicembre è previsto il Mercatino dell’artigianato, organizzato dall’ASCOM Carmagnola in collaborazione con la SOMS Domenico Ferrero.

Il 14 dicembre si terrà il Mercatino degli Hobbisti nel controviale di viale Garibaldi; nello stesso giorno sono inoltre in programma il Mercantico, tradizionale mercato dedicato al piccolo antiquariato, e un mercato straordinario (allestimento straordinario del mercato tradizionale).

Mercoledì 17 dicembre il mercato verrà prolungato fino alle ore 18.30 e è previsto un altro mercato straordinario il 21 dicembre.