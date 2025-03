“Il Treno dei Desideri”: viaggio tra emozioni, memoria e rinascita

Il sipario si apre su un viaggio sospeso tra sogno e realtà: “Il Treno dei Desideri” è pronto a partire per coinvolgere lo spettatore in un originale percorso carico di emozioni, ricordi e nuove speranze.

Lo spettacolo, interpretato da Roberta Belforte nel ruolo di Linda, racconta la storia intensa e coinvolgente, in cui il confine tra passato e futuro si dissolve tra le rotaie del destino. Linda è una donna alla ricerca di risposte, bloccata in un’esistenza lavorativa e affettiva instabile.

In un atto di coraggio decide di prendere un treno per Napoli con un unico desiderio nel cuore: riconciliarsi con il suo grande amore, ormai relegato al passato. Ma il viaggio si rivela ben più di una semplice tratta ferroviaria.

Il treno diventa il simbolo della memoria, un percorso attraverso il tempo e le esperienze che l’hanno segnata, tra stazioni che rappresentano momenti di vita, imprevisti che mettono alla prova e incontri che cambiano il corso della storia.

Tra partenze e ritardi – addii struggenti – e sorprendenti scoperte, Linda si ritroverà a sciogliere i nodi del suo passato, per abbracciare finalmente un futuro fatto di consapevolezza e amore, non solo per gli altri, ma soprattutto per sé stessa.

Uno spettacolo toccante, capace di trasportare il pubblico in un viaggio interiore, dove il tempo diventa liquido e le emozioni si mescolano in un turbinio di sentimenti.

“Il Treno dei Desideri”

E’ un’opera che parla a tutti coloro che hanno avuto il coraggio di ripercorrere i propri passi per riscrivere il proprio destino, ma tutti quanti sappiamo che il destino ti aspetta sulla strada che avevi scelto per evitarlo.

“Il Treno dei Desideri”: un viaggio teatrale originale che sicuramente lascerà traccia nel “viaggiatore”.

Il sipario al Teatro di Bosconero (TO) si alzerà venerdì 21 marzo alle 21.15, la regia è affidata a Alessia Olivetti. Il biglietto di ingresso costa 10 euro. Maggiori informazioni e prenotazioni si possono avere al numero 3893126525.