“Smart Working”: ultimi giorni di riprese a Torino

Sono in corso a Torino le riprese di “Smart Working – Il lavoro agile”, lungometraggio diretto da Svevo Moltrasio, con Maccio Capatonda tra gli interpreti principali insieme a Sara Lazzaro, Alessandro Tiberi, Giulia Bolatti e Maurizio Nichetti, oltre allo stesso regista Svevo Moltrasio.

Interamente realizzato nel capoluogo piemontese nel corso di 5 settimane di lavorazione, “Smart Working” ha utilizzato numerose location cittadine del centro (Via Borgo Dora, Via Principe Amedeo, Giardini Peyron, varie vie del quartiere Crocetta e diversi appartamenti privati) e ha coinvolto una forte percentuale di professionisti piemontesi, tra cui la Location manager Elena Gnisci, la costumista Cristina Audisio, l’arredatrice Barbara Sgambellone, la casting director Leucotea Monti, la truccatrice Francesca Buffarello e la parrucchiera Pina Piras.

Da segnalare la presenza di circa 10 attori torinesi e 14 figurazioni speciali, oltre ai numerosi generici, che in queste settimane stanno lavorando sul set, insieme al cast principale.

Prodotto da Ideacinema e Italian International Film in collaborazione con Rai Cinema, “Smart Working – Il lavoro agile” è realizzato con il contributo del FESR Piemonte 2021- 20227 bando “Piemonte Film Tv Fund” e il sostegno di Film Commission Torino Piemonte oltre che del Ministero della Cultura – opera realizzata con il contributo del Fondo per lo Sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo.

Il commento di Svevo Moltrasio

“Tra preparazione e riprese Torino è diventata una seconda casa di cui mi sono innamorato, in particolare per il suo essere una grande città, ma a misura d’uomo. Girare qui mi ha dato l’opportunità di apportare al film un arricchimento concreto in termini di originalità della vicenda e identità dei personaggi, molto più di quanto mi sarei aspettato quando abbiamo colto l’opportunità di ambientare il film in Piemonte. Inoltre, i professionisti che abbiamo coinvolto sul territorio, dagli attori ai reparti, mi hanno permesso di condurre un set sereno e tecnicamente impeccabile”.