La stagione di Gusta Cherasco è stata inaugurata con la premiazione del suo Ambasciatore: importante prologo alla manifestazione è stato infatti la cerimonia di conferimento del titolo di VI ambasciatore di Gusta Cherasco al Presidente dell’Associazione Cuochi della Provincia di Cuneo Domenico Pavan, tenutasi lunedì 23 settembre presso la Sala del Consiglio di Palazzo Comunale di Cherasco.

Domenico Pavan, ristoratore e Presidente dell’Associazione Cuochi della Provincia di Cuneo. Ambasciatore del gusto e della tradizione, è stato premiato con il titolo di Ambasciatore di Gusta Cherasco per il suo notevole impegno alla guida dell’Associazione Cuochi. Intende infatti perseguire alcuni obiettivi mirati all’innovazione tra cui la formazione di giovani e studenti che ha appositamente inserito nel suo team di lavoro, oltre alla valorizzazione dei prodotti tipici, a una maggiore partecipazione attiva sul territorio prendendo parte a eventi legati al Turismo, alla promozione di corsi di specializzazione, aggiornamento e concorsi.

Ha detto il vicesindaco Umberto Ferrondi «Abbiamo voluto conferire il titolo di VI ambasciatore di Gusta Cherasco al presidente dell’associazione cuochi della Provincia Granda, cioè Domenico Pavan, perché rappresenta la categoria dei cuochi, che sono senza ombra di dubbio gli ambasciatori del gusto del nostro territorio, sono coloro che trasformano le nostre eccellenze in un piatto e a livello turistico riescono a far apprezzare il nostro territorio. Tutto questo si concretizzerà il 19, 20 e 21 ottobre con l’evento di Gusta Cherasco insieme all’Emilia Romagna sarà una tre giorni di enogastronomia per la valorizzazione delle nostre eccellenze, dei nostri produttori, delle nostre attività proprio perché riteniamo come Amministrazione che il turismo enogastronomico abbia molta importanza e includa una fetta importante di visitatori che vengono sul nostro territorio. Invitiamo a partecipare, ci saranno i produttori, e si proporranno laboratori, masterclass e tanto altro, l’ingresso è libero».

Nel cuore della città piemontese, scrigno di arte e cultura al confine tra i territori di Langhe e Roero, prenderà vita una vera e propria “Piazza del vino e del cibo”, il 19 e 20 ottobre prossimi, che metterà in mostra le eccellenze eno-gastronomiche e turistiche di un territorio ricco di tesori, con l’obiettivo di promuovere e valorizzare non solo i prodotti con tutta la loro filiera ma anche i singoli produttori e agricoltori. A questo si affiancherà una regione ospite, l’Emilia Romagna che si farà portatrice del DOP, IGP e dei Presidi Slowfood tra i più riconosciuti in Italia: un territorio ricco di natura, arte, divertimento e buon cibo.