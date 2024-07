Sestriere: una nuova area picnic della telecabina Fraiteve

Con l’apertura estiva della Telecabina Fraiteve, operativa tutti i giorni dal 3 al 25 agosto e poi ancora nel weekend 31 agosto – 1° settembre con orario continuato dalle 9.30 alle 17.00, i viaggiatori avranno la possibilità di fermarsi alla stazione intermedia a quota 2300 metri.

Qui Vialattea ha realizzato, in collaborazione con il Comune di Sestriere, un’area picnic con arredi in legno, tavoli, panche e fioriere, inserita nel contesto della splendida terrazza panoramica naturale che si affaccia su Sestriere. Una zona indeale per concedersi una pausa ammirando la skyline di Sestriere della telecabina Fraiteve.

L’area è fruibile dai clienti Vialattea che potranno imbarcarsi nuovamente e continuare la risalita sino a 2700 metri del Fraiteve. Stesso discorso per coloro che vorranno fare una pausa in discesa per poi riprendere il viaggio di ritorno ai 2000 metri della stazione di partenza al Colle del Sestriere.