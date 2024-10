Sestriere sempre in vetta al gradimento degli operatori presenti al TTG di Rimini

Sestriere – L’offerta turistica di Sestriere ha trovato grande riscontro da parte degli operatori del turismo che hanno animato l’edizione 2024 del TTG di Rimini, svoltosi dal 9 all’11 ottobre.

Una fiera consolidata a livello mondiale con i padiglioni del quartiere fieristico che hanno accolto stand di diverse nazioni e continenti per una kermesse che sintetizza il meglio dell’offerta turistica. Da diversi anni Sestriere è presente con un proprio stand nel padiglione Italia, accanto a quello di Regione Piemonte, fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale e dal Consorzio Turismo Sestriere che rappresenta le attività associate e tutta l’offerta turistica del territorio, sia in estate che in inverno.

Uno stand, condiviso con Vialattea, che ha richiamato l’attenzione degli operatori turistici specializzati nella montagna. Durante i tre giorni di fiera lo stand del consorzio è stato visitato da tour operator, a genzie di viaggio, agenti di viaggio, blogger e operatori del settore provenienti da tutto il mondo: della Serbia, Honk Hong, Cina, Regno Unito, Spagna, Francia, Germania, Uzbekistan, Svizzera, Repubblica Ceca,Slovenia, Olanda, Belgio, Kazakistan, Svezia, Norvegia e Italia.

Con la nuova stagione sciistica ormai alle porte, si parte il prossimo 6 dicembre, grandi aspettative sono riposte nel ritorno della Coppa del Mondo di Sci Alpino Femminile a Sestriere in programma il 22 e 23 febbraio a Sestriere, sui FISU Games 2025, nella seconda metà di gennaio, e sui Mondiali Special Olympics previsti in marzo.

Nel complesso Sestriere e Vialattea hanno riscontrato grande interesse, sia per la grande tradizione a livello stazione turistica invernale di alta quota, sia per l’offerta estiva collegata a grandi eventi sportivi e culturali. Estate che si aprirà alla grande con Sestriere traguardo di alta montagna della penultima tappa del Giro d’Italia 2025, apripista di un a stagione che si preannuncia ricca di eventi e manifestazioni da vivere immersi nel verde delle montagne olimpiche.

Comune di Sestriere