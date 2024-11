L’ultimo mercato dell’antiquariato dell’anno

Una domenica dedicata al passato con il mercato dell’antiquariato e del collezionismo di Cherasco: sarà il 1° dicembre 2024 l’ultimo della serie dei Grandi mercati di Cherasco.

Il centro storico chiuso al traffico pieno di banchetti distribuiti per le vie e le piccole piazze proporranno pezzi “di una volta” di ogni tipo, dai mobili agli oggetti, dal vasellame agli attrezzi da lavoro, dai tessuti a libri, dischi, giocattoli, ceramiche, arredo e moda vintage e tanto altro. Un’occasione per trovare strenne natalizie di ogni tipo.

«Il mercato del 1 dicembre – commenta il sindaco Claudio Bogetti – chiude il calendario degli appuntamenti con l’antiquariato e il collezionismo del 2024: questo mercato può essere l’occasione per cercare un regalo particolare ma anche solo per girare tra le bancarelle curiosando tra antichi oggetti del passato, è un momento per evadere dalla quotidianità, trascorrendo una giornata diversa. Il mercato non è solo bancarelle, non è solo antiquariato, ma anche opportunità per accogliere le altre proposte della città. Tra queste la bella mostra a Palazzo Salmatoris dedicata ad Emanuele Luzzati, quella di fotografie della nostra Cherasco di Bruno Costamagna nella chiesa di San Gregorio e la degustazione, in tutti i locali cittadini, dei prodotti tipici del nostro territorio».

La giornata del Mercato dell’Antiquariato può essere occasione anche di visita della città, dei suoi monumenti, dei palazzi storici: in Palazzo Salmatoris le opere di Emanuele Luzzati “Tra fiaba e fantasia” (aperta fino al 23 febbraio 2025 da mercoledì a venerdì dalle 14.30 alle 18.30, sabato, domenica e festivi dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30) e nella chiesa di San Gregorio le foto di Bruno Costamagna dedicate a “Cherasco, in particolare” (aperta fino al 15 dicembre il sabato e la domenica dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30).

A Cherasco inoltre c’è il Museo della Magia, con sale tematiche allestite scenograficamente e un teatro adibito a spettacoli di illusionismo, la giornata può essere anche l’occasione per offrire a bambini e adulti un viaggio immaginario in un contesto fiabesco (per info www.museodellamagia.it).

Durante la giornata di domenica ci sarà inoltre la possibilità di visitare gratuitamente la Sinagoga, sita nell’antico quartiere ebraico, un esempio ancora integro di sinagoga di ghetto piemontese; edificata nel Settecento, si trova all’ultimo piano di un edificio in via Marconi 6, nell’area dell’antico ghetto. Seguirà i seguenti orari di apertura: 10.30 – 13.30 / 14.30 – 18.30. Ultimo ingresso ore 17,30.

Tra i tanti luoghi di interesse artistico, sarà possibile visitare la maestosa chiesa barocca di Sant’Agostino, sede dei Battuti Bianchi, aperta per l’occasione dalle 15.30 alle 18.00 e il Museo Civico G.B.Adriani che ha riaperto al pubblico le sue sale storiche e quelle restaurate, con collezioni di libri, monete, sigilli, medaglie, quadri e stampe di storia locale e alcune sale decorate con affreschi del pittore cheraschese Sebastiano Taricco, databili intorno al 1680, gli orari di apertura sono dalle 9.30-12.30 e dalle 14.30 alle 18.30.

Dal punto di vista enogastronomico Cherasco offre una vasta gamma di eccellenze: dalle chiocciole cucinate nei modi più svariati nei ristoranti cittadini alla Salsiccia di Cherasco al Barolo ai dolci Baci, perfetto connubio tra nocciola di Langa e cacao, oppure degustare la Robiola di Cherasco, eccezionale formaggio che ha ottenuto la prima De.Co, riconoscimento comunale che garantisce la genuinità e la filiera del prodotto. La Città delle Paci, con la sua storia, l’arte, la cultura è anche uno degli 11 Comuni del Barolo.

Il centro storico sarà chiuso al traffico per tutta la giornata del mercatino; comodi parcheggi gratuiti sono a disposizione a pochi passi dal centro storico. È disponibile anche un’area camper attrezzata.

Per ulteriori informazioni ufficio turistico tel. 0172427050.

Le date dei mercati dell’antiquariato del 2025:

Domenica 13 aprile

136^ edizione del Mercato dell’Antiquariato e del Collezionismo

Domenica 11 maggio

137^ edizione del Mercato dell’Antiquariato e del Collezionismo

Domenica 14 settembre

138^ edizione del Mercato dell’Antiquariato e del Collezionismo

Domenica 12 ottobre

139^ edizione del Mercato dell’Antiquariato e del Collezionismo

Domenica 14 dicembre

140^ edizione del Mercato dell’Antiquariato e del Collezionismo