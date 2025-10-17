Nella suggestiva cornice di Sala Scicluna, debutta “Bianco”

Sabato 25 ottobre alle ore 20:45, nella suggestiva cornice di Sala Scicluna (Via R. Martorelli 78, Torino), debutta “Bianco”, una nuova produzione teatrale firmata da Artisti Associati Paolo Trenta, con testo e regia di Susanna Gianandrea.

Un uomo mente per molti anni. Ai suoi genitori, a sua moglie, ai suoi figli, alla sua amante, ai suoi amici. Con conseguenze catastrofiche. Fino al massacro dei suoi cari. La menzogna è il senso che si è dato: una traccia labilissima che scompare a ogni passo in quel deserto che è la sua vita.

Un altro uomo, il suo migliore amico, nonostante l’impotenza della ragione davanti a tutto quel male, inizia a scrivergli o a scrivere a sé stesso, nel tentativo di ripercorrere i pensieri, le logiche e i moti d’anima di colui che un tempo era il suo amico più caro e che ora gli appare solo come un mostro.

E, forse, alla ricerca anche di un solo momento di innocenza o di verità, di una plausibilità che soccorra il senso della sua amicizia, o che lo assolva per non avere voluto sentire o vedere (per noncuranza, inedia, superficialità?) la figura del carnefice nel suo costruirsi anno dopo anno.

Ispirato dal fatto di cronaca nera avvenuto in Francia nel 1993, denominato dai media l’Affaire Romand, il lavoro teatrale mette in scena il “povero diavolo” contemporaneo. Un uomo come tanti, catturato da un narcisismo potenziato dalla dittatura dei consumi-ad-ogni-costo. Un uomo comune, quindi, forse mediocre, ma con una grande opportunità: quella di “raccontarsi diversamente” con disinvoltura.

Nonostante la menzogna non sia prerogativa soltanto della nostra epoca, la semplicità e l’accessibilità al mascheramento in uno, nessuno e centomila oggi è offerto diffusamente attraverso i media e i social. Ma, la mistificazione deve essere obbligatoriamente gestita se non la si vuole tramutare in un ordigno pericoloso. E quindi la domanda è: fino a dove ci si può spingere? E con quali conseguenze?

“Bianco” – Sabato 25 ottobre alle ore 20:45

Su prenotazione con SMS O Whatsapp al cell di Artisti Associati Paolo Trenta 336 724202

Indicare titolo evento, nome e numero prenotati

L’ingresso e’ a offerta libera (consigliata 10€)

Sala Scicluna, via R. Martorelli 78, 10155 Torino – Interno cortile