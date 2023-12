Natale sulle rotaie, in giro sul tram storico per Torino

Sarà un Natale sicuramente particolare quello dei cittadini torinesi e dei turisti che decideranno di approfittare dell’opportunità messa a disposizione dall’Associazione Tram Storici (ATTS) del capoluogo piemontese, che durante tutte le festività natalizie ha organizzato una serie di appuntamenti in tram storico alla scoperta della città durante il magico periodo natalizio. In tutto, si tratta di quattro appuntamenti in cui chi lo vorrà avrà la possibilità di viaggiare a bordo di un tram storico e ascoltare racconti e curiosità sul capoluogo, una città in rapido e dinamico cambiamenti.

Considerato che la prima delle quattro tappe è oramai alle spalle (l’appuntamento si è infatti regolarmente svolto lo scorso 9 dicembre), val la pena segnare sul proprio calendario le 3 date rimanenti: si tratta del 16 e del 23 dicembre 2023 e poi, superato il Capodanno, del 6 gennaio 2024, giorno dell’Epifania.

Per coloro i quali fossero interessati, è bene sapere che il tram storico organizza partenze ogni 30 minuti dalle ore 10 alle ore 12.30 presso Piazza Castello (lato Teatro Regio). L’iniziativa è a libero accesso e per partecipare non occorre prenotare. Potrebbero tuttavia esserci molte richieste: è dunque consigliamo presentarsi con un po’ di anticipo. Ricordiamo infine che l’evento è organizzato da Zip srl per il Comune di Torino, in collaborazione con il Gruppo Torinese Trasporti.

Si tratta dunque di un’opportunità davvero imperdibile per tutte quelle persone che desiderano ammirare la città da un punto di vista sicuramente originale, a bordo di un mezzo su cui non capita certamente tutti i giorni di salire. Durante il tragitto sarà anche possibile approfittare di qualche delizioso dolcetto natalizio che permetterà di riscaldare l’atmosfera e immergersi in maniera ancora più vibrante all’interno di questo magico periodo dell’anno, che veste Torino di uno scenario ancora più incantevole.

Ph: ATTS ETS – Associazione Torinese Tram Storici