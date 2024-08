Complice una bella giornata di sole accompagnata da una piacevole arietta fresca, il secondo dei due appuntamenti dedicati al Mercatino Estivo a Locana ha riscosso un buon successo.

Tanta gente sin dalla mattinata di oggi, domenica 4 agosto 2024, ha girovagato per la via centrale e la piazza del paese alto canavesano, curiosando tra i numerosi banchetti sparsi un po’ ovunque.

Produttori, hobbisti ed artigiani hanno animato la kermesse, che è stata organizzata dalla Pro loco e dal comune in occasione anche della festa patronale di San Pietro in Vincoli che dopo la santa messa alle ore 10.30 concelebrata dal parroco di Locana don Sergio, da don Angelo e dal diacono Elio, ha visto sfilare in processione la statua del santo nel centro storico.

Tra un oggetto in legno, manufatti in stoffa e in pizzo, anelli, collane, specialità culinarie e molto altro a Locana si è conclusa un’altra splendida giornata estiva.

La Pro loco e le associazioni di Locana vi aspettano per i prossimi eventi.