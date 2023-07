Collegamenti Torino Malpensa

Torino è certo una bella città, ma durante l’estate anche i torinesi più attaccati alla loro terra desiderano vedere posti nuovi, rilassarsi in riva al mare, visitare qualche meravigliosa città d’arte o concedersi un po’ di sano divertimento.

Dalla Spagna all’Egitto, i posti amati dagli abitanti del capoluogo piemontese sono tanti, ma noi siamo riusciti a individuare quelli maggiormente presi di mira in questa estate.

In questo articolo vi indicheremo le 4 mete top, tutte raggiungibili in modo semplice e veloce partendo da Malpensa, l’aeroporto meglio collegato d’Italia, il quale offre una vasta scelta in fatto di destinazioni.

León

Città della Spagna, nota per la Cattedrale Gotica e il Convento di San Marco, León è tra i punti di partenza prediletti dai torinesi, e non solo, che desiderano staccare la spina dalla routine quotidiana e percorrere il Cammino di Santiago, perdendosi in paesaggi indimenticabili, facendo numerose conoscenze e avvicinandosi, un passo dopo l’altro, alla meta, Santiago di Compostela.

Dublino

Dopo un intero anno trascorso fianco a fianco con colleghi di lavoro, amici, parenti e conoscenti, ogni torinese che si rispetti desidera allontanarsi dalla confusione e dedicarsi un po’ a sé stesso.

Per riuscirvi non c’è niente di meglio che organizzare un affascinante viaggio nella magica Irlanda, utilizzando il volo che da Malpensa consente di raggiungere in appena due ore e mezza Dublino e di fuggire subito dal caos per perdersi tra castelli, laghi, boschi e suggestive scogliere.

Santorini

Relax in spiaggia, siti archeologici di grande interesse e villaggi composti da piccole casette bianche dal tetto azzurro, arroccate lungo i pendii e sopra gli scogli, rendono Santorini una delle mete preferite da chi, dopo un anno passato in città, desidera rifarsi gli occhi con i chiari e luminosi colori del cielo e del mare.

Il Cairo

Il fascino per l’Egitto, stimolato forse dalla presenza a Torino del secondo museo egizio più grande del mondo, potrebbe essere da stimolo per i Torinesi per scegliere di visitare Il Cairo durante le vacanze estive. Città delle meraviglie dove è possibile ammirare la necropoli di Giza, con l’autentica Sfinge, la necropoli di Saqqara, la Cittadella e molto altro ancora.

Perché partire da Malpensa

L’aeroporto di Malpensa è quello che consente di raggiungere in modo più semplice e veloce le destinazioni più amate dai torinesi; oltre a questo, è davvero semplice da raggiungere per chi parte da Torino.

È infatti possibile utilizzare il comodo servizio navetta di Flibco che dal centro di Torino va direttamente a Malpensa, il quale, durante la stagione estiva, offre orari aggiornati e un numero ancora più alto di passaggi, pensati per agevolare gli spostamenti ed evitare ritardi o bus troppo affollati.

Le fermate di partenza sono situate nel piazzale delle entrate della stazione Lingotto, vicino all’uscita centrale della stazione Porta Susa, in pieno centro, e al fondo Corso Giulio Cesare, nei pressi dell’uscita della tangenziale Torino Nord.

Utilizzando questo mezzo di trasporto, oltre a risparmiare sui costi e a evitare lo stress di doversi mettere al volante, si ha la certezza di arrivare in perfetto orario in aeroporto.

L’acquisto dei biglietti può essere effettuato online, sul sito web o tramite l’app dedicata, presso i rivenditori autorizzati oppure direttamente sulla navetta, prima di partire. Inoltre, acquistando i biglietti direttamente sul sito, fino al 30 settembre, è possibile usufruire del codice sconto FLIBCO-ESTATE, grazie al quale si ottiene uno sconto del 10%.