Al via il progetto “Re-Esistere in alta quota” per la promozione della salute nei Comuni dell’Unione Montana “Comuni Olimpici Via Lattea”.

“Nell’ambito del PNRR – Missione 5 “Inclusione e Coesione” l’Unione Comuni Olimpici Via Lattea offre alla popolazione residente un servizio teso a migliorare la qualità di vita delle persone anziane e in condizioni di vulnerabilità mira a prevenire le situazioni di isolamento, solitudine ed esclusione sociale, favorendo la permanenza nel proprio contesto sociale.”

Prenderà il via nel mese di aprile il progetto “Re-Esistere in alta quota” promosso dall’Unione Comuni Olimpici Via Lattea, finanziato grazie ai fondi messi a disposizione nell’ambito del PNRR – Missione 5 “Inclusione e Coesione”.

L’iniziativa, rivolta alla popolazione residente con focus particolare alle persone anziane e in condizioni di vulnerabilità, mira a prevenire le situazioni di isolamento, solitudine ed esclusione sociale favorendo la permanenza nel proprio contesto sociale anche attraverso l’erogazione di servizi sanitari/sociali di prossimità.

In occasione del lancio del progetto verrà organizzato un tour di presentazione delle attività con il seguente calendario:

• Cesana T.se > Giovedì 18 Aprile 2024 – Piazza del Mercato – 9.30/12.00 (aperto anche ai residenti di Sauze di Cesana)

• Sauze d’Oulx > Venerdì 19 Aprile 2024 – Viale Genevris – 9.30/12.00

• Pragelato > Domenica 21 Aprile 2024 – Piazza Lantelme – 9.30/12.00

• Sestriere > Martedì 7 Maggio 2024 – Via Lauset – 9.30/12.00

• Claviere > Mercoledì 15 Maggio 2024 – Piazza Europa – 9.30/12.00

Le attività, svolte in collaborazione con la Pubblica Assistenza Sauze d’Oulx, la Croce Rossa Italiana

– Comitato di Susa e Rainbow4Africa, sono estese ai Comuni di Cesana T.se, Claviere, Pragelato, Sauze di Cesana, Sauze d’Oulx e Sestriere.

Per richiedere maggiori informazioni sul progetto è possibile contattare lo sportello amministrativo istituito presso il Comune di Cesana T.se (P.za Vittorio Amedeo, 1 – Ufficio Personale) il Martedì dalle 9.00 alle 12.00 e il Mercoledì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00 oppure contattando telefonicamente il 366 616 6481 dal Lunedì al Venerdì dalle 9.30 alle 12.00 o tramite e-mail info@comune.cesana.to.it (all’attenzione di Federica).