La Polizia Locale torna a scuola a Sauze d’Oulx

SAUZE D’OULX – Gli Agenti della Polizia Locale tornano a scuola a Sauze d’Oulx. Giovedì 25 gennaio il Comune di Sauze d’Oulx ospita la terza Giornata di studio per operatori di Polizia Locale “3° Seminario dei Comuni Olimpici”.

Dopo il grande successo delle due precedenti edizioni, ritorna l’appuntamento con gli Agenti della Polizia Locale che arriveranno un po’ da tutto il Piemonte e non solo, in quanto sono già un centinaio gli iscritti oltre che dal Piemonte anche da Lombardia e Toscana, per questa prima giornata di formazione loro dedicata in questo 2024.

Anche quest’anno la giornata di studio per Operatori di Polizia Locale è organizzata dalla Maggioli Editore in collaborazione con l’Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea e con il Comune di Sauze d’Oulx.

Unica novità di un programma ormai consolidato è il cambio di sede, con il corso che si terrà presso la Sala Conferenze dell’Ufficio del Turismo di viale Genevris, stante l’indisponibilità del Teatro d’Ou.

Il programma della giornata di studio prevede, dopo l’accreditamento dei partecipanti dalle ore 8,30 e la visita all’area espositiva, alle 9,15 l’inizio lavori con i saluti istituzionali.

La giornata di studio sarà moderata come nelle precedenti edizioni da Alberto Bassani, Comandante Polizia Locale di Alessandria.

Primo tema di giornata “Il contrasto della violenza sulle donne e la violenza domestica” con la dottoressa Fiorella Passerini che illustrerà le novità normative entrate in vigore a dicembre e buone pratiche operative.

La seconda parte della giornata vedrà il dottor Giuseppe Greco trattare il tema “Il DL Caivano: indagati minorenni” con gli aspetti operativi per la polizia giudiziaria.

Il Sindaco Mauro Meneguzzi e l’Assessore con delega alla Polizia Locale Davide Allemand esprimono la soddisfazione del Comune di Sauze d’Oulx per ospitare nuovamente questo evento: “Siamo davvero orgogliosi che il nostro Comune possa ospitare nuovamente un convegno di questo livello, dopo il grande successo delle due precedenti edizioni. Ringraziamo la Maggioli Editore per aver scelto Sauze d’Oulx come sede del corso, diamo il benvenuto agli Agenti di Polizia Locale che verranno a trovarci e un ringraziamento particolare al Comandante Massimo Blanc che si è tanto adoperato, con i suoi Agenti, per l’organizzazione di questo importante momento di formazione”.

Ufficio Stampa Comune di Sauze d’Oulx