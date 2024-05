Italia da nord a sud: meglio mare o montagna?

Il match del 2023 tra mare e montagna si è concluso con una netta vittoria del primo sulla seconda. Infatti, dai sondaggi effettuati, appare chiaro che la maggior parte delle persone preferisca trascorrere i caldi mesi estivi intervallando ai lunghi bagni rinfrescanti momenti di relax distesi al sole. Bisogna riconoscere che nella nostra penisola di spiagge belle ce ne siano diverse, tanto che al momento di prenotare le proprie vacanze non c’è che l’imbarazzo della scelta.

Chissà cosa accadrà nel 2024: saranno di nuovo le località balneari a catalizzare l’attenzione dei turisti oppure gli splendidi paesaggi di montagna italiani riusciranno a far distogliere il loro sguardo?

Posti belli di montagna: perché sceglierli

Se è vero che la nostra penisola è circondata per tre quarti della sua superficie dal mare, è anche vero che l’area attaccata al continente è quella in cui si innalza una delle più belle e importanti catene montuose dell’Europa. Le Alpi vantano vette altissime e panorami straordinari che ripagano pienamente la fatica del trekking. Se poi si decide di optare per una vacanza sulle Dolomiti, l’incanto è assicurato.

La montagna assicura una vacanza fresca in cui rigenerare i polmoni grazie all’aria pulita che caratterizza questi luoghi. Per goderne appieno, si dovranno percorrere i sentieri predisposti per le passeggiate o le piste ciclabili con suggestivi itinerari. Le escursioni rappresentano il mezzo migliore per assistere agli spettacoli che la natura montanara ha da offrire.

Andare in montagna per le vacanze estive significa riconnettersi con l’ambiente (e con sè stessi) dedicandosi anche all’attività fisica.

Posti belli di mare: perché sceglierli

Del tutto diversa è la vacanza al mare. Qui lo scopo del viaggio non è muoversi o camminare, ma l’esatto opposto: il relax totale. Si trascorre in spiaggia buona parte della giornata dedicandosi solo ad attività rilassanti o divertenti come la lettura o il beach volley. Le serate si trascorrono nei locali sul lungomare oppure si usufruisce dell’intrattenimento offerto dal proprio alloggio. I migliori resort in Italia sul mare, infatti, offrono un servizio all inclusive in cui sono comprese anche attività di gruppo per passare il tempo.

Il viaggio in una località di mare può essere arricchito dalla visita a luoghi di grande interesse culturale. Chi sceglie di andare in Sicilia, ad esempio, avrà modo di ammirare dei siti del Patrimonio Unesco tanto a ovest quanto a est dell’isola. Lo stesso dicasi della Sardegna, terra in cui si arriva per il mare e in cui si torna per lasciarsi rapire dall’entroterra ancora più selvaggio e affascinante. Un’altra regione da scoprire non solo per le sue spiagge è la Puglia. Le tradizioni di questa terra sono molto affascinanti e meritano di essere conosciute.

Prenotare in mare o in montagna?

Scegliere di andare in vacanza al mare o in montagna significa optare per un tipo di vacanza specifico. Sulle coste si ha l’opportunità di rilassarsi e dedicarsi ad attività ricreative mentre in cima ai monti si cammina tanto per ammirare ed entrare in connessione con la natura. Quale delle due opzioni è la migliore? Solo i gusti personali possono dirlo.