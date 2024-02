Insieme in biblioteca e alle Fonderie Limone per l’8 marzo

L’8 marzo è l’occasione per fare quello che si dovrebbe fare tutti i giorni dell’anno: mettere al centro e ringraziare l’opera delle donne, al lavoro e in famiglia. La riflessione corre al cammino che le donne hanno fatto e stanno facendo nelle professioni e nelle istituzioni, un percorso verso una cittadinanza piena.

E’ evidente però che – mentre all’inizio della carriera la presenza femminile è sempre forte, a volte maggioritaria – il numero si assottiglia quando si arriva a posizioni apicali e le quote rosa, in politica e in azienda, non sono ancora sufficienti a capovolgere la tendenza. La conciliazione tra vita lavorativa e vita privata costituirebbe un fattore di miglioramento della qualità della vita e un elemento ormai ineludibile di parità. Rappresenterebbe anche una strategia di welfare aziendale e sociale, con ricadute in termini di benessere per tutti.

Quest’anno facciamo festa insieme a tutte le donne convocando Lidia Portella a un momento di reading e musica che ha come focus tematico l’essere libere oggi (8/3) e ritrovandoci la domenica per la nona edizione della sfilata di creazioni artigianali femminili curata da Elia Tarantino (10/3). Moncalieri conferma inoltre il proprio sostegno alla camminata a Torino di raccolta fondi in favore della ricerca sui tumori del 3/3, Just The Woman I Am. Iniziativa che quest’anno si prolungherà in un ritrovo a Moncalieri il 9/3.

Giornata internazionale della donna alle Fonderie Limone, in via Pastrengo 88 e alla Biblioteca civica Arduino in via Cavour 31.

Domenica 3 marzo

Partenza da Torino, piazza Vittorio Veneto – Ore 16. JUST THE WOMAN I AM la corsa-camminata. JTWIA è l’evento che dal 2014 attraverso una corsa-camminata di 5 chilometri aperta a tutti raccoglie fondi per la ricerca universitaria sulla salute e sul cancro Info e adesioni su jtwia.org.

Venerdì 8 marzo

Biblioteca civica Arduino, via Cavour 31 – Ore 17,30. Voci femminili a confronto. Essere libere oggi: navigando tra scelte, sfide e autenticità. Reading e musica per celebrare insieme la giornata internazionale della donna. Accompagnamento musicale a cura di Lidia Portella (Nonna Rufa), cantastorie, attrice, musicista e regista. Conduce l’incontro Miresi Fissore, introduce Laura Pompeo.

Sabato 9 marzo

Centro polifunzionale Don PG Ferrero, via Santa Maria 27 – Ore 15. JTWIA a Moncalieri. Corsa-camminata non competitiva aperta a tutti, che dal 2014 raccoglie fondi per la ricerca sul cancro, promuove la prevenzione, i corretti stili di vita, lì’inclusione e la parità di genere. Adesioni tramite il form: https://forms.gle/ 8WNtfApB7gtU5bJa9

Domenica 10 marzo

Fonderie Teatrali Limone, via Pastrengo 88 – Ore 17. Elia Tarantino presenta “Moda delle donne”. Nona edizione della kermesse dedicata al mondo della moda, promossa e presentata da Elia Tarantino e che propone creazioni di Carmen Miucci, Federica Pitton, Ivanna Shumska, Rosy Pelucca e Yenifer Palomimo. A cura dell’associazione Diva Onlus. Ingresso libero.

Ufficio Cultura Moncalieri