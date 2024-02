A Moncalieri la Corale Polifonica G. Verdi cerca nuovi coristi: lo fa invitando tutti i simpatizzanti e gli interessati a un incontro di presentazione alla cittadinanza lunedì 26 febbraio alle ore 16.

L’appuntamento è alla biblioteca civica Arduino in via Cavour 31.

“La Corale è stata costituita dal Prof. Moroni nel 1991 non a scopo di lucro e con l’intento di poter portare canti e musica alla cittadinanza e nel contempo una fattiva collaborazione con l’Assessorato alla Cultura di Moncalieri – spiega il direttore artistico Gerardo Lofoco – Nel 1996 il Prof. Moroni mi chiamò e mi chiese di portare avanti gli impegni della Corale perché lui era gravemente malato e non poteva più dirigere. Gli diedi il mio assenso ed iniziai questo lungo e splendido cammino nel mondo della musica e della coralità. L’incontro sarà l’occasione per spiegare nel modo più semplice e dettagliato il nostro volontariato nella musica semiprofessionistica e quanto abbiamo fatto in tanti anni“.

“Abbiamo acconsentito volentieri alla richiesta di organizzare un incontro di presentazione della corale Verdi in biblioteca – chiarisce l’assessore alla Cultura Laura Pompeo – consapevoli che si tratta di una realtà radicata nel territorio e apprezzata anche oltre l’ambito locale“.