Alessandro Ciacci in Affabu(r)lazione, sabato 24 febbraio ore 21:00 in via Mombarcaro 99/b Torino, per la stagione fuori cartellone del Piccolo Teatro Comico.

Dopo essersi affermato nel panorama della nuova comicità come uno degli artisti più originali e talentuosi, Alessandro Ciacci, “Il più intellettuale dei comici, il più comico degli intellettuali” (Corriere Romagna), già vincitore del Premio Alberto Sordi, torna sul palco con un capitolo tutto nuovo del suo percorso di sperimentazione.

Affabu(r)lazione è un monologo comico che fa dell’Accumulo il suo punto di forza: al suo interno c’è Tutto in generale e Niente in particolare, e viceversa! Fonde i linguaggi più differenti (lo storytelling con la declamazione di sonetti, il testo musicato con l’improvvisazione…) in un solo grande Spettacolo-coacervo, che esplora tutte le possibilità offerte dalla Narrazione: ogni spunto, più o meno previsto, può diventare una tana del Bianconiglio in cui buttarsi alla ricerca di altre meraviglie, il pretesto per ulteriori digressioni, interazioni con gli spettatori e nuove trovate.