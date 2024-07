Il prossimo walking tour cheraschese è fissato domenica 11 agosto 2024; è centrato sulla visita esclusiva di Palazzo Gotti di Salerano e della chiesa di Sant’Agostino.

Il titolo “Numismatica d’agosto” sintetizza il tema della passeggiata, cioè il fascino delle monete rare appartenute all’erudito Giovanni Battista Adriani, alloggiate nelle sale storiche di palazzo Gotti di Salerano, insieme a quello degli affreschi, opera del pittore cheraschese Sebastiano Taricco che si trovano nello stesso palazzo e nella chiesa di Sant’Agostino, capolavoro del Barocco piemontese.

Palazzo Gotti ospita importanti collezioni del museo civico, documenti di storia locale e piemontese, quadri, oggetti e soprattutto un medagliere e una ricca raccolta di monete (greche, romane, italiane ed estere). Dopo l’approccio alla numismatica, i visitatori saranno accompagnati in un viaggio nel Barocco piemontese, comune denominatore dei due edifici storici.

Il pittore Sebastiano Taricco è infatti autore sia degli affreschi del piano nobile del Museo civico, che del progetto del portale in legno, (poi intarsiato dall’ebanista Giuseppe Ramojno) e dei dipinti della cupola della Chiesa di Sant’Agoastino. Un’occasione unica soprattutto per vedere internamente l’edificio sacro, aperto al pubblico solamente in certe occasioni.

Sebastiano Taricco, maestro del Barocco piemontese nato a Cherasco nel 1641, ha lasciato sul territorio numerose opere significative, esordì come architetto in S. Maria del Popolo a Cherasco (1676-1703), come pittore, prospettico e vivace colorista, suoi sono alcuni affreschi in Sant’Agostino e in palazzo Gotti a Cherasco, nel santuario di Vicoforte.

Per partecipare Il Walking tour è obbligatoria la prenotazione, da effettuare contattando lo 0172-42.70.50 (entro il 9 agosto): cinque euro l’ammontare della quota d’adesione (da saldare prima della partenza), ritrovo alle ore 17 presso l’ufficio turistico di Cherasco (Via Vittorio Emanuele 79).