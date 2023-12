Natale di Carmagnola: iniziative in programma dal 15 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024

Tutti gli eventi sono gratuiti – www.comune.carmagnola.to.it

Mercati straordinari, eventi e intrattenimenti vari con concerti, mostre e grandi luminarie a Carmagnola nel periodo delle festività natalizie.

Il 5 gennaio si svolgerà la manifestazione dal titolo “La Befana vien di notte…” in Piazza Sant’Agostino, con la discesa della Befana da Palazzo Lomellini, animazioni, musica e offerte di caramelle, cioccolata calda e panettone.

Il periodo natalizio a Carmagnola è pronto a regalare momenti di gioia e condivisione, grazie a un ricco programma di eventi e attività organizzate dal Comune, con l’apporto della Pro Loco e di varie associazioni locali.

La città si veste a festa con mostre, mercati e appuntamenti musicali, promuovendo il senso di comunità e la bellezza delle tradizioni.

Anche per il 2023 l’Amministrazione Comunale ha deciso di dare seguito al percorso intrapreso sei anni fa intitolato “Tracce di Luce”, proponendo un cartellone di eventi contornati da magiche “Luci di Natale”.

Per tutto il periodo delle festività alcuni dei principali beni architettonici e storici della Città saranno illuminati.

Sono state accese le luci già installate gli anni precedenti presso la Tettoia Napoleonica di Piazza IV Martiri, Palazzo Lomellini – sede della Galleria d’Arte Contemporanea, Casa Cavassa e la Biblioteca Civica; vengono inoltre illuminate altre zone della città con immagini natalizie tramite proiettori debitamente installati nei pressi della Torre Civica, della Chiesa San Filippo e della Chiesa di Sant’Agostino; sono state nuovamente installate le luminarie lungo le vie del centro storico e le illuminazioni sui rami dell’alberata lungo Via Torino, rete stradale di particolare traffico percorsa per entrare ed uscire da Carmagnola, da e verso il capoluogo di regione.

Il classico albero in Piazza Sant’Agostino anche quest’anno avrà le radici nella propria zolla e al termine delle festività, sarà allocato in uno dei parchi cittadini.

Sono state inoltre nuovamente illuminate le rotonde di Via Torino, a cura della BTM – Banca Territori del Monviso, e la rotonda difronte a Via Chiffi grazie al sostegno di privati.

Natale di Carmagnola: mostre e mercati natalizi

Il suggestivo Palazzo Lomellini ospita fino al 17 dicembre la mostra “L’autunno. Gli autunni. Il volto di una stagione e non soltanto”. Curata da Elio Rabbione, l’esposizione propone le opere di 44 artisti realizzate con ricchezza di tecniche – tra dipinti, sculture, acquerelli, incisioni, pastelli e tecniche miste – sulla bellezza mutevole della stagione autunno e sugli autunni dei sentimenti. L’ingresso è libero con i seguenti orari di visita: giovedì, venerdì, sabato dalle ore 15,30 alle ore 18,30; domenica dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 18,30.

La Pro Loco Carmagnola APS organizza la prima edizione dei Presepi Itineranti nelle chiese cittadine e dei borghi e la “Mostra dei presepi” nella Chiesa di San Rocco, dal 19 dicembre al 7 gennaio con i seguenti orari: festivi/prefestivi/mercoledì ore 10:00 > 12:00 e 16:00 > 18:30 – giovedì e venerdì 16,00/18,00.

Nel suggestivo scenario di Frazione Tunitetti prenderà vita il “Presepe Vivente”, il 24 dicembre dalle ore 20:30 e il 26 dicembre dalle ore 16:00.

Durante le festività, il mercato di via Valobra sarà la cornice di momenti speciali, con mercati straordinari nelle domeniche 17 e 24 dicembre e prolungamento fino alle ore 18:30 del mercato previsto mercoledì 20 dicembre. Il tradizionale mercato si svolgerà anche sabato 6 gennaio sino alle ore 18:30.

Natale di Carmagnola: gli eventi musicali

La musica risuonerà in diversi appuntamenti previsti in vari luoghi della città.

Sabato 16 dicembre, alle ore 21:00 presso l’Abbazia di Casanova, l’Associazione Amici dell’Abbazia di Casanova organizza il Concerto di Natale con il Coro Aures diretto da Matteo Sabetta e il Coro Giovani in Vivavoce diretto da Giuseppe Crea, con conclusione finale a sorpresa e rinfresco.

Il 17 dicembre, alle ore 16:00 presso l’Auditorium dell’Istituto Baldessano-Roccati, si terrà il musical “La musica… è vita”, con la partecipazione dei giovani di Casa Roberta – residenza per l’accoglienza di persone non in condizioni di vivere autonomamente – dei bimbi della Scuola Infanzia Novaresio e di ASD R-DANCE, Luisa Moscati, Lucia Ballario, Diana Imbrea, Gruppo Le Nuvole, Coop Solidarietà Sei e Saxmania.

Seguono coinvolgenti ed emozionanti “Gospel Night” il 20 dicembre alle ore 20:30 al Teatro ELIOS e il 23 dicembre alle ore 20:30 all’Abbazia di Casanova, con il coro Espressioni Gospel Tour a cura della Chiesa Cristiana ADI.

Due concerti speciali arricchiranno il periodo post-Natale presso la Chiesa di San Giovanni Decollato, detta della Misericordia: “Largo ai Giovani” il 26 dicembre alle ore 16:30 con un quartetto di fiati di allievi del Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino, tra i quali il carmagnolese Alessandro Chiesa, e “Concertando Attorno a Gesù Bambino” il 7 gennaio alle ore 16:30, in cui si esibirà l’ensamble valdostano Ottosottountesso diretto dal Maestro Nicola Forlin, gruppo vocale composto da musicisti che fanno parte abitualmente di formazioni corali polifoniche e hanno all’attivo un’intensa attività concertistica in Italia e all’estero.

Natale di Carmagnola: altri eventi ed iniziative

L’Associazione Donne in Città contribuirà a creare un’atmosfera magica con l’allestimento natalizio dei Giardini del Castello.

Il 15 dicembre presso la residenza per anziani Villa Serena, Via Valobra 197, va in scena “L’essenza del Natale”, un evento organizzato per festeggiare i 25 anni della struttura con danza, teatro e letteratura, grazie al coinvolgimento del Gruppo di Lettura Carmagnola, della scuola Essenza Danza con Elena Piazza e un cantastorie Michele Neri che allieteranno gli ospiti e tutti coloro che vorranno partecipare a partire dalle ore 20:30.

Il 5 gennaio è in programma “La Befana vien di notte”. L’evento avrà inizio alle ore 20:30 in Piazza Sant’Agostino con la discesa della Befana da Palazzo Lomellini, animazioni, musica e offerte di caramelle, cioccolata calda e panettone a cura della Pro Loco Carmagnola APS, in collaborazione con le sezioni locali di CAI, Croce Rossa Italiana, Associazione Vigili del Fuoco Volontari e Associazione Nazionale Alpini.

Natale di Carmagnola: il programma cronologico

Fino a domenica 17 Dicembre a Palazzo Lomellini

Mostra “L’autunno. Gli autunni. Il volto di una stagione e non soltanto”

Venerdì 15 dicembre ore 20:30 – Residenza per anziani Villa Serena, via Valobra 197

“L’essenza del Natale”, evento per i 25 anni della residenza con il Gruppo di Lettura Carmagnola, la scuola Essenza Danza con Elena Piazza e il cantastorie Michele Neri.

Sabato 16 dicembre ore 21:00 – Abbazia di Casanova

Concerto di Natale con il Coro Aures diretto da Matteo Sabetta e il Coro Giovani in Vivavoce diretto da Giuseppe Crea.

Domenica 17 dicembre dalle ore 8:00 alle 18:30 – Via Valobra

Mercato straordinario

17 Dicembre 2023 ore 16.00 – Auditorium Istituto Baldessano- Roccati

Musical “La musica… è vita”.

Dal 19 dicembre al 7 gennaio – Chiesa di San Rocco

Mostra dei presepi e prima edizione dei Presepi Itineranti nelle Chiese cittadine e dei borghi a cura della Pro Loco Carmagnola APS

Mercoledì 20 dicembre dalle ore 8:00 alle 18:30 – Via Valobra

Mercato prolungato sino alle ore 18:30

Mercoledì 20 Dicembre 2023 ore 20.30 – Teatro ELIOS – Piazza Verdi, 4

“Gospel Night” con il coro Espressioni Gospel Tour a cura della Chiesa Cristiana ADI

Sabato 23 Dicembre 2023 ore 20.30 – Abbazia di Casanova – Piazza Antica Abbazia, 19

“Gospel Night” con il coro Espressioni Gospel Tour a cura della Chiesa Cristiana ADI

Domenica 24 dicembre dalle ore 8:00 alle 18:30 – Via Valobra

Mercato straordinario

Domenica 24 dicembre ore 20.30 e martedì 26 dicembre ore 16.00 – Frazione Tunitetti

Presepe vivente

Martedì 26 Dicembre ore 16.30 – Chiesa di San Giovanni Decollato, detta della Misericordia

Concerto “Largo ai giovani” con quartetto di fiati di allievi del Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino

Sabato 6 gennaio dalle ore 8:00 alle 18:30 – Via Valobra

Mercato

Domenica 7 gennaio ore 16.30 – Chiesa di San Giovanni Decollato, detta della Misericordia

Concerto “Concertando attorno a Gesù Bambino” con ensamble valdostano “Ottosottountesso” diretto dal M. Nicola Forlin.