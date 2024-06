Annunciati i vincitori di “La danza in 1 minuto – Sezione One Minute”

Torino, 11 giugno 2024 – Grande successo per la prima fase del contest di videodanza “La danza in 1 minuto”, progetto di Coorpi con la direzione artistica di Lucia Carolina De Rienzo, che si è conclusa oggi, martedì 11 giugno 2024, con la Cerimonia di premiazione della sezione internazionale ‘One minute’ edizione 2024. L’evento si è tenuto alla Lavanderia a Vapore, nell’ambito di Interplay – Festival internazionale danza contemporanea, per una serata tra cinema e danza che ha accompagnato il pubblico alla scoperta dei video vincitori.

Tra i 151 cortometraggi candidati in questa sezione, la direzione artistica ne ha ammessi 25 votati dal pubblico della rete. 14, invece, le opere finaliste valutate dalla Giuria Internazionale, composta da Hillary Ghidini, Carlo Griseri e Alla Kogvan.

Il Premio per il Miglior Film è stato assegnato ex aequo alle opere “The Seven Thresholds” di Blas Payri (Spagna) e “Chase” di Yuwei Yang (Cina) con la seguente motivazione: «“The Seven Thresholds” si è distinto come il lavoro più riuscito nell’integrare concettualmente e nella pratica le tecniche cinematografiche e la coreografia per lo schermo; “Chase” è risultato essere il film più fantasioso e audace nel far vivere agli spettatori lo stato emotivo della giovane donna, attraverso un’azione accuratamente coreografata in vari luoghi, un montaggio ritmato e la fusione di musica e parole».

Il corto “Chase” si è aggiudicato anche il Premio Speciale Z Generation, perché «capace di generare un’esperienza visiva contemporanea ed emotivamente coinvolgente, riuscendo a condensare tecnica e coreografia in una tematica che appartiene a tutta la nostra generazione Z, ovvero: “Tutti stiamo inseguendo qualcosa e non sappiamo cos’è”». Il premio è stato assegnato ex aequo anche a “BreathIN” di Roberto Zuccalà e Eros Brancaleon (Italia) per «la musica, l’immagine e il movimento in grado di mettere in scena la liberazione della danzatrice facendoci scivolare con lei in un universo in bilico tra realtà e immaginazione».

“Study on the Faun” di Giuseppe Tiralosi (Italia) ha vinto invece il Premio speciale Faune. «Il film fa rivivere lo spirito poetico della danza di Nijinsky – si legge nella motivazione – utilizzando tecniche di montaggio inventive, strutture coreografiche precise e location favolose in cui, siamo sicuri, Nijinsky stesso avrebbe amato ballare».

La giuria ha attribuito, inoltre, una menzione speciale a “Wild Influencer (Il Gregge)” di Raffaella Agate, Lorena Sotgiu (Italia) «per l’idea originale e ben realizzata e una narrazione e l’intento vincenti», così come a “Breakadventure” di Igor Krasic (Germania) per aver realizzato «una danza-non danza che prende vita (e senso) grazie all’arte del montaggio, una coraggiosa coreografia su carta dal ritmo irrefrenabile».

La commissione artistica degli studenti ha inoltre attribuito una Menzione Speciale Z generation a “Ex Mop” di Carlos Andres Reyes (Colombia) per «aver colto perfettamente l’ironia che caratterizza lo stile di comunicazione della Gen Z con una narrazione fresca e dinamica».

La Menzione Speciale Piemonte Movie è assegnata a “(Intentional) Destruction of people” di Lorenzo Bussone assegnato al miglior corto di autore piemontese in gara.

Infine, il Premio del Pubblico della Rete, con 722 voti assegnati tramite l’applicazione di voto online, è andato al video “Deseo” di Anna Paola Bacalov (Italia).

L’XI edizione del contest “La danza in 1 minuto” proseguirà con la sezione “Beyond One Minute”, dedicata a cortometraggi nazionali e internazionali di danza di durata complessiva tra i 2 e 20 minuti, che quest’anno torna ad aprirsi alla scena internazionale e consolida la collaborazione con ZED Festival Internazionale Videodanza di Bologna. I film selezionati dal contest “La danza in 1 minuto” confluiranno infatti nel programma di cortometraggi di danza di ZED Festival 2024, dal 3 a 7 luglio 2024.

Ph: Blas Payir