Domenica 27 ottobre, alle ore 15.30, la chiesa parrocchiale di Busca ospiterà il concerto di chiusura della 20ª edizione del festival Suoni dal Monviso. Protagonisti dell’evento musicale, il coro dei Polifonici del Marchesato di Saluzzo (con la partecipazione del Coro “Cantica Nova” di Novi Ligure) e l’orchestra Bartolomeo Bruni di Cuneo.

In programma vi è la celebre Messa di Gloria di Giacomo Puccini, un omaggio al compositore toscano nell’anno a lui dedicato, a 100 anni dalla sua morte (novembre 1924) e a 20 anni dalla nascita della stagione organizzata dal coro saluzzese.

«Due ricorrenze che nessun documento storico certificherà, ma che la nostra storia, quella scritta dai Polifonici del Marchesato, intende celebrare» ha detto il direttore artistico Enrico Miolano.

Il festival Suoni dal Monviso, infatti, se da un lato può annoverare 155 concerti effettuati sul territorio saluzzese e della Granda (con la presenza, negli anni, di artisti di calibro internazionale), dall’altro ha segnato, per i Polifonici, lo studio e l’esecuzione di molte opere sinfonico corali, che sono andate a impreziosire tanti cartelloni musicali.

In questo solco, come un’ulteriore gemma preziosa, si va ad incastonare questa Messa di Gloria firmata da Puccini ed eseguita per la prima volta il 12 luglio 1880.

Nonostante il titolo (postumo) di Messa di Gloria, quest’opera è una messa completa, che contiene anche il Credo, il Sanctus e l’Agnus Dei. Concepita per un grande organico, la Messa si rivela come la prima opera di Puccini di grande ambizione e di grande apertura e intelligenza. Con la grande tradizione musicale ereditata dalla famiglia, il giovane compositore ci apre, in quest’opera, prospettive sorprendentemente originali e moderne.

Puccini apprezzava talmente questa Messa che usò alcuni suoi temi in altre opere, come quello dell’Agnus Dei leggermente modificato nell’opera Manon Lescaut e quello del Kyrie in Edgar.

In apertura di evento è prevista un’introduzione al concerto con l’illustrazione di alcune opere d’arte presenti nella Chiesa parrocchiale di Busca da parte dello storico dell’arte Prof. Bruno Raspini.

Le voci soliste sono: del tenore Bekir Serbest e del baritono Diego Maffezzoni. Sul podio il M° Enrico Miolano.

Il concerto è organizzato in collaborazione con il Comune di Busca e la Parrocchia di Busca. L’ingresso è libero.

Ulteriori info sul sito www.suonidalmonviso.it; via e-mail all’indirizzo info@suonidalmonviso.it o ai numeri di telefono: 349.3282223 – 349.3362980