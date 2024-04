Cesana Torinese – Verso un Distretto del Cibo sull’area territoriale delle Alpi Cozie e Graie. Un progetto ambizioso che parte già sulla fine del 2020 quando la Regione Piemonte ha approvato un regolamento attuativo su proposta dell’Assessorato all’Agricoltura e al Cibo.

In questi anni i territori si sono mossi per individuare un’area omogena su cui andare a costituire il Distretto del Cibo che comprenderà ben 6 Unioni Montane: Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea, Unione Montana Val Sangone, Unione Montana Valle di Susa, Unione Montana Alta Valle Susa, Unione Montana Val Chisone e Germanasca e Unione Montana Val Pellice con il supporto del Gal Escartons e Valli Valdesi.

Ma che cos’è un Distretto del Cibo? Così li definisce la Regione Piemonte: I Distretti del Cibo individuano sistemi produttivi locali, che si caratterizzano per una specifica identità storica e territoriale omogenea e integrano attività agricole e altre attività imprenditoriali, in coerenza con le tradizioni dei luoghi di coltivazione. Obiettivo dei Distretti del Cibo è favorire la valorizzazione delle produzioni agricole ed agroalimentari ed allo stesso tempo il paesaggio rurale piemontese. In questo modo verrebbero favoriti più soggetti di un determinato territorio: dalla filiera produttiva all’offerta turistica e culturale locale. Inoltre, i Distretti del Cibo devono garantire la sicurezza alimentare diminuendo l’impatto ambientale delle produzioni, riducendo lo spreco alimentare e salvaguardando il territorio attraverso le attività agricole e agroalimentari. Partecipano ai Distretti del Cibo enti pubblici, istituzioni ed imprese, la cui cooperazione può favorire ad esempio la promozione all’estero dei prodotti del territorio e l’offerta turistica. Inoltre la collaborazione tra piccole e medie imprese agricole e agroalimentari è in grado di accrescere la competitività delle imprese stesse attraverso la riduzione dei costi e l’innovazione.

Per far conoscere il Distretto del Cibo in via di costituzione sul territorio delle Alpi Cozie e Graie è indetto un doppio appuntamento per mercoledì 24 aprile.

16.00 – 17.30 | Unione Montana Alta Valle Susa – Piazza Garambois, 1, 10056 Oulx

18.30 – 20.00 | Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea – Via Pinerolo 0, sala FORMONT, 10054, Cesana Torinese.

Il Sindaco di Cesana Roberto Vaglio invita alla partecipazione: “Ospitiamo molto volentieri presso la nostra sala Formont questo incontro per far conoscere il nascente Distretto del Cibo che offrirà, una volta costituito, possibilità di accesso a bandi e finanziamenti sia a livello individuale che collettivo. La creazione di un Distretto del Cibo sull’area territoriale delle Alpi Cozie e Graie ha un’importanza strategica non solo a livello di sviluppo sostenibile, ma altresì per le opportunità che può aprire anche sul fronte turistico, di rete e di filiera e soprattutto di identità territoriale. Per la sua importanza strategica invito caldamente alla partecipazione sia per saperne di più, sia per poter offrire spunti ulteriori che potranno eventualmente essere inseriti nel piano di distretto”.