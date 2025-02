Anche quest’anno, al Museo Leone, in occasione della festa di San Valentino torna l’appuntamento più romantico dell’anno “Se ami qualcuno… portalo al Museo Leone… e al MAC”.

Infatti, a partire da martedì 11 e fino a sabato 15 febbraio, tutti i visitatori che si presenteranno in coppia pagheranno un solo biglietto d’ingresso.

Inoltre, domenica 16 febbraio alle ore 15, ci ritroveremo nella sala d’Ercole di casa Alciati, da sempre sede di tante mostre e iniziative, per scoprire L’anima piccante del Museo Leone, un percorso guidato, esclusivamente su prenotazione al 3483272584, alla scoperta di opere e reperti che raccontano il mondo dell’eros attraverso le collezioni del museo e la loro storia, dall’antichità al 900, dagli amuleti fallici, augurio di fertilità nel mondo antico, a veri e propri libri e riviste per soli uomini dell’ottocento e del novecento, passando per una cintura di castità, anche se, in realtà, oggi sappiamo che non sono oggetti medievali, ma tutti falsi storici prodotti in età più recente.

Ma l’eros è da sempre un potente veicolo di ispirazione per l’arte in ogni sua forma. E molte opere, pitture, sculture, oggetti di arte applicata, sono “ambasciatrici” dell’erotismo. Grazie a questa esperienza il visitatore potrà compiere un viaggio diverso attraverso le collezioni del museo e andare alla scoperta di pezzi inediti e mai esposti prima.

La visita, che sarà tenuta da Francesca Rebajoli e Riccardo Rossi e sarà compresa nel biglietto di ingresso permettendo quindi di proseguire la visita di tutto il Museo.

