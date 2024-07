L’associazione Liceo Musicale di Rivarolo ha trascorso le ultime tre settimane molto intensamente.

Si è trattato del periodo dedicato ai corsi di perfezionamento musicale che sono giunti alla quarta edizione caratterizzando l’inizio dell’estate.

Tre sono state le tematiche svolte: una prima settimana dedicata al suono e al ritmo, in modo da potenziare le conoscenze grammaticali di base, poi uno spazio dedicato al pianoforte per aiutare i più giovani ad organizzare al meglio il tempo di apprendimento, quindi una intera settimana con prove di canto individuali e collettive.

Gli allievi del Liceo interessati si sono impegnati sicuramente nello studio ma sono stati altresì coinvolti in attività giornaliere di esecuzione di gruppo proprio per stimolare le loro capacità di condivisione e di confronto utili al miglioramento di ciascuno che si è tradotto, a conclusione delle settimane musicali, in una prova generale aperta al pubblico, organizzata venerdì 5 luglio presso la sede dei corsi con l’esibizione dei partecipanti al corso di canto di Dario Salomone, per il nuovo spettacolo sul tema della musica italiana degli anni del boom economico dello scorso secolo che debutterà nell’autunno 2024 in collaborazione con alcune realtà associative e museali canavesane.

Il linguaggio musicale, in effetti, abbatte ogni barriera di età e di formazione incoraggiando anche i più piccini ad affrontare le proprie paure del giudizio fornendo sempre l’impulso di ricercare un nuovo obiettivo da raggiungere vincendo la noia della ripetizione e dell’allenamento fine a sè stesso.

Con questo presupposto è stato ancora una volta facile coinvolgere dai bambini di 7 anni fino ad adulti che, attraverso il gioco musicale, hanno preparato programmi da concerto dal classico al moderno.

Nel frattempo alcuni di loro si sono già cimentati negli esami di certificazione conservatoriale per la sessione estiva riscuotendo ottimi risultati mentre altri sono in attesa degli appelli di alcuni importanti concorsi nazionali o degli eventi artistici ai quali hanno garantito l’intrattenimento musicale promettendo grandi sorprese. Il primo, in ordine di tempo, il ritorno alla partecipazione dei festeggiamenti di San Giacomo, patrono della Città di Rivarolo, collaborando con l’assessorato alla cultura della nuova amministrazione e poi la presenza come partner del corso di musica antica di Rivara organizzato dall’Accademia del Ricercare per la fine di luglio in attesa del corso internazionale di perfezionamento pianistico organizzato dall’associazione Pantheon ETS sempre presso i locali sede dei corsi a Rivarolo.

A seguire, dopo la meritatissima pausa di agosto, l’esibizione a settembre per il secondo anno consecutivo alla manifestazione “Cambiano come Montmartre” che precederà di pochi giorni la nuova collaborazione del Liceo Musicale di Rivarolo con l’associazione eporediese “WelcHome to my House” in occasione della settimana dedicata all’architettura.